Este alertă lângă în județul Ilfov. O fetiţă de 10 ani a dispărut fără urmă din localitatea Popeşti Leordeni. Potrivit părinţilor, copila ar fi plecat de acasă fără să anunţe şi nu s-a mai întors, informează B1 TV.

La momentul dispariției, copila era îmbrăcată cu o bluza alba cu inscripția "New York", pantaloni negri şi încălțată cu espadrile gri. Are înălțimea de 1,30 par negru, lung până la nivelul umerilor, prins în coadă şi ochi căprui.

Zeci de poliţişti, jandarmi şi criminalişti se află în căutarea micuţei. De asemenea, au fost angrenaţi şi câinii de urmă. Cine poate oferi informații despre copilă este rugat să sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

