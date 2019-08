Tragedie în Argeș: Copilă de trei ani, înecată în piscina din curte (VIDEO)

Tragedie în Argeş. O fetiţă de trei ani a murit înecată în piscina familiei. Micuţa se juca împreună cu verişorii ei în curte, însă la un moment dat a alunecat. Familia copilei a venit într-un suflet să vadă ce s-a întâmplat. Când au văzut că fetiţa este inconştientă au sunat imediat la ambulanţă. Medicii au încercat să o salveze pe micuţă, însă fără succes, informează B1 TV.

Accidentul s-a petrecut chiar în curtea casei în care locuieşte fetiţa cu părinţii, unde aceştia au o piscină din beton, în trepte, care depăşeşte adâncimea de 1,5 m în anumite porţiuni. Micuţa se juca în piscină cu nişte veri, în vreme ce părinţii erau în casă cu rudele. Se pare că micuţa a aluecat şi s a înecat.

Familia a sunat imediat la 112.

După mai bine de o jumătate de oră în care au efectuat protocolul de resuscitare, echipa medicală a decis să transporte micuţa la Spitalul de Pediatrie din Piteşti, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

