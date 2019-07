Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, a precizat, miercuri seară, că instituţia pe care o conduce va oferi tot sprijinul de care este nevoie pentru a ajuta ancheta DIICOT privind crimele în serie de la Caracal.

"În momentul de faţă această anchetă este preluată de DIICOT Bucureşti. DIICOT solicită Ministerului de Interne colaborarea cu ofiţeri din MAI, noi vom detaşa aceşti ofiţeri pentru cazul acesta. Sunt oameni cu foarte multă experienţă care lucrează în această anchetă sub coordonarea DIICOT. Nu Ministerul de Interne face această investigaţie", a declarat Mihai Fifor.

Întrebat însă despre refuzul jandarmerilor de a oferi sprijin când acest lucru a fost cerut pentru găsirea şi prinderea criminalului, Mihai Fifor a afirmat că nu cunoaşte informaţia, deşi aceasta se află în raportul MAI.

"Nu am această informaţie, mâine am să verific şi văd ce s-a întâmplat", a afirmat Mihai Fifor.

Mihai Fifor îndeplineşte de marţi funcţia de ministru interimar al Internelor, după demisia lui Nicolae Moga la doar şase zile de la numire pe fondul scandalului privind incapacitatea autorităţilor de interveni după apelurile telefonice disperate ale Alexandrei.

