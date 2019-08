Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, continuă să iasă în declaraţii publice în care nu aduce nimic nou. La sosirea la minister, Mihai Fifor a refuzat să comenteze schimbul de mesaje între comisarul Nicolae Alexe şi controversatul patron de firmă de securitate, Remus Rădoi, privind identificarea răpitorului Alexandrei.

"Nu știu la ce vă referiți. Chiar nu știu la ce vă referiți”, a spus Mihai Fifor, la sediul MAI, refuzând să mai facă declarații.

Presa a relatat pe larg despre felul în care Alexe, demis de la comanda IPJ Olt după scandal , a oferit numerele de telefon ale suspectului și alte informații secrete unor civili, în încercarea de a găsi o pistă care să ducă la Alexandra.

Anterior, Fifor a susținut că nu-și dorește ca "ceea ce este inscripționat pe mașinile de poliție - Siguranță și încredere - să fie doar vorbe în vânt”.

"Acestea nu sunt doar lozinci”, a susţinut Mihai Fifor.

Revenind la schimburi de mesaje între poliţişti şi civili, într-o declarație pentru B1.ro, Nicolae Alexe a susținut că informațiile despre care se vorbește erau deja publice în acel moment. Asta pentru că acestea fuseseră postate pe o pagină de Facebook.

”Dacă nu făceam ceea ce am facut mi se imputa că nu am făcut, dacă am făcut, mi se impune că am făcut. Am apelat la toate mijloacele. Acele informații de care vorbiți dumneavoastră deja erau pe o pagină de Facebook cu numerele de telefon, nu știu, cred că cineva de pe la Primărie a luat numerele de telefon și le-a pus să le găsească. S-au pus numerele de telefon pe o pagină de Facebook, deci deja erau făcute publice”, a declarat pentru B1.ro, comisarul șef Nicolae Alexe.

Potrivit Libertatea, Poliţia a apelat la interlopi pentru a afla adresa unde a fost dusă Alexandra. Numai că aceștia i-au trimis pe poliţişti la casa unui clan rival, pentru a-şi regla propriile conturi.

Comisarul șef Nicolae Alexe, cel care a coordonat acțiunea de căutare, a apelat la Remus Rădoi ”Codiță”, șeful unei rețele, condamnat pentru că a desfigurat un rival în bătaie, arată sursa citată.

Libertatea a publicat o serie de conversații de pe WhatsApp dintre polițistul Alexe și Rădoi ”Codiță”, care arată că polițistul i-a trimis acestuia două numere de telefon, întrebându-l dacă știe ale cui sunt, precum și datele mașinii suspectului. Iar interlopul i-a spus că o mașină identică se află în parcarea unui supermarket.

Remus Radoi, zis Codita, este un personaj controversat în zonă, implicat în scandaluri violente cu grupările de romi. De altfel, AICI puteți vedea imagini cu Remus Rădoi "Codiță" cu un pistol în mijlocul străzii, într-un conflict din Caracal.