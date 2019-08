Fiica lui Gheorghe Dincă, dezvăluiri din viața de familie a CRIMINALULUI de la Caracal

Daniela Dincă, fiica criminalului de la Caracal, a declarat că tatăl său nu a fost niciodată violent în familie.

De asemenea, aceasta enagă că ar fi implicată în vreo rețea de trafic de persoane.

”Nu am vorbit cu el. Nu avem cum să luăm legătura cu el. Nu fac parte din nimic (n.r. rețea de trafic de ființe vii). Tata nu a fost violent cu noi, nici cu mama noastră. Noi am cerut să se facă anchetă așa cum trebuie. Cine a făcut, să se tragă pedepsele. Nu am de unde să știu dacă a avut complici. ”, a spus Daniela Dincă la Antena 3.

