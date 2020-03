Fiica managerului de la Spitalul Câmpulung Moldovenesc din Suceava, unde mai multe cadre medicale au fost diagnosticate cu noul coronavirus, trage un semnal de alarmă și aduce la cunoștința opiniei publice, pe Facebook, „încă o întâmplare tristă care evidențiază cât de nepregătită a fost România în întâmpinarea” pandemiei de COVID-19.

„La spitalul din Campulung Moldovenesc (Suceava), 3 cadre medicale (printre care si tatal meu) au prezentat concomitent simptome de infectie respiratorie acuta (febra, tuse seaca, oboseala extrema, un caz prezentand si respiratie dificila) debutate brusc. Avand in vedere starea natiei, au indraznit sa ceara 3 teste, de care au facut rost cu dificultate, dupa multe insistente. La acea vreme (21.03.2020) testarea pentru SARS-CoV2 a personalului medical simptomatic nu reprezenta o indicatie in absenta unui context epidemiologic sugestiv. Oras mic de munte, Spital mic, personal medical putin, sigur nu ajunge COVID-ul la tara. Cu toate acestea persoanele respective au decis sa se izoleze la domiciliu pana la infirmarea posibilului diagnostic, pentru a nu pune in pericol colegii si pacientii”, scrie Oana Cosinschi, în noaptea de miercuri spre joi, pe Facebook.

Ea a explicat că în 24 martie au fost recoltate probele, iar rezultatele, care au confirmat trei infecții cu noul coronavirus, au venit în 25 și 26 martie.

„Primele doua cazuri au fost internate in aceeasi zi de la primirea diagnosticului la Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou din Suceava, unde au beneficiat de neglijenta, fara vreun contact medical pana a doua zi, cand un medic le-a evaluat stetacustic pulmonar. Mentionez inca lipsa unui examen clinico-biologic complet, stiti si voi, starea pacientului la internare, ca sa poti urmari evolutia in dinamica (adica nu s-au recoltat analize, nu s-a luat o tensiune, o saturatie a oxigenului, o temperatura). Lucru cel mai probabil explicat prin lipsa crasa de personal, starea de panica si haosul absolut din ultimele zile, autoritatile sucevene fiind momentan ocupate cu demiteri, reorganizari etc. Actiuni absolut necesare in situatia de fata, nu ma intelegeti gresit, dar nu in detrimentul pacientilor si cadrelor medicale care se confrunta direct cu aceasta boala extrem de contagioasa, extrem de imprevizibila si potential letala. Dar revenim acolo mai tarziu.

Intre timp alte persoane din corpul medical al spitalului din Campulung Moldovenesc au devenit simptomatice”, a adăugat ea.

Potrivit spuselor sale, managerul spitalului a fost ultimul confirmat, miercuri dimineață. Totuși, până la ora 23:00, nu venise izoleta să-l ducă la Suceava și „ nu a primit nici o indicatie de la DSP Suceava privind evaluarea starii sale de sanatate sau initierea cat mai precoce a vreunui tratament, tinand totusi cond ca este in continuare simptomatic dupa 6 zile”.

„Nu stiu nimic de vreo ancheta epidemiologica sau de testarea restului de personal medical simptimatic izolat la domiciliu, stiu doar ca mama mea (de asemenea medic la spital) nu a fost testata, fiind si ea contact direct SIMPTOMATIC.

Si-au facut rost din mana in mana de o parte de medicamente si au inceput administrarea la domiciliu conform protocolului terapeutic, desigur pe proprie raspundere. Personal sustin aceasta decizie, amandoi avand peste 55 de ani, cu comorbiditati cardio-vasculare”, mai spune Coscinshi.

Nu în ultimul rând, fiica managerului de spital a explicat că „nu este personal medical, nu este echipament in continuare, in continuare personalul medical ramas la datorie nu este testat si sta cu frica in san sa se intoarca acasa la familie”.