Fiica unei paciente de la ”Matei Balș”: Medicii au acceptat să-i duc mamei o aerotermă deoarece condițiile nu erau optime / Acum e în stare critică. A fost transferată la ”Witting” și de acolo la Spitalul Militar Central (VIDEO)

Fiica unei paciente internate cu COVID-19 la spitalul ”Matei Balș” din Capitală, acolo unde a izbucnit un incendiu vineri dimineață, a susținut, pentru B1 TV, că în saloane nu erau condiții potrivite pentru pacienți și că, săptămâna trecută, cu acordul medicilor, i-a adus mamei sale o aerotermă, căci era foarte frig. Femeia a mai spus că mama sa e acum în stare critică. Pacienta a fost evacuată din institutul ”Matei Balș” și transportată inițial la ”Witting”. De acolo, pentru că nu erau condiții, a fost dusă la Spitalul Militar Central. Fiica pacientei nu știe care este starea mamei sale în momentul de față.

„Mama a fost internată săptămâna trecută, pe 18 ianuarie. După vreo două zile, mi s-a plâns că e foarte frig în salon. A doua zi, am vorbit cu personalul medical și au acceptat să-i duc o aerotermă. (...) Mie mi-au dat permisiunea să-i duc deoarece condițiile nu erau optime pentru pacienți.

Mama e într-o stare foarte critică. Aici, la ”Balș”, avea saturația de oxigen 93 - 94, dar când a ajuns la ”Witting” a avut 50, după ce a stat două - trei ore la Witting, pentru că nu aveau condiții, a fost mutată la Spitalul Militar Central. De acolo nu am nicio informație”, a susținut fiica pacientei, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.