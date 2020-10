Filmările pentru „Jurassic World: Dominion” s-au suspendat din cauza COVID-19

Filmările pentru „Jurassic World: Dominion” au fost suspendate după ce mai multe persoane din echipă au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus, potrivit News.ro.

Anunţul că filmările se amână a fost făcut de către regizorul Colin Trevorrow pe Twitter:

“Am avut câteva rezultate pozitive la testele pentru coronavirus. La scurt timp după, toţi au fost testaţi negativ, dar, potrivit protocoalelor de siguranţă, vom face o pauză de două săptămâni”, a scris acesta pe Twitter.

Informația a fost confirmată și de un purtător de cuvânt al studiourilor Universal. Anunțul a venit la câteva ore după ce Universal informase că a amânat data de lansare a „Jurassic World: Dominion” pentru 10 iunie 2022, cu un an mai târziu decât era programată.

"Jurassic World: Dominion” este al șaselea film din franciza care a debutat în urmă cu 27 de ani și este filmat în Marea Britanie. Timp de mai multe luni, lucrul la film a fost suspendat din cauza crizei sanitare.

Woke up to the news we had a few positive Coronavirus tests on Jurassic World: Dominion. All tested negative shortly after, but due to our safety protocols we’re going to pause for two weeks. Back soon. pic.twitter.com/DxuqX9UdgX