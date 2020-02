Filmul complet al mitei luate de Beuran: Denunțătoarea chirurgului de la Floreasca povestește pas cu pas cum i-ar fi dat banii (VIDEO)

Denunţătoarea medicului Mircea Beuran face dezvăluiri incendiare. Carmen Haiducu, medic chirurg la Spitalul Floreasca a povestit despre cum a ajuns la profesorul Beuran, dar şi de momentul în care i-a dat banii, relatează B1 TV.

Şpaga a fost împachetată într-o cutie, tip cadou şi lăsată pe biroul profesorului imediat cum acesta a intrat în tură. Mai mult, denunţătoarea lui Beuran spune că a lăsat la DNA şi o înregistrare în care medicul primeşte mită. În fața ofițerilor DNA, Mircea Beuran a dat declarații contradictorii. Ba a spus că nu a primit acești bani, ba a lăsat să se înțeleagă faptul că denunțătorul ar fi putut lăsa banii în birou, în absența sa.

Medicul chirurg la Spitalul Floreasca, Carmen Haiducu a povestit pas cu pas momentul din 2018. Denunţătoarea medicului Mircea Beuran a spus că a obţinut cei 10.000 de euro, în urma unui împrumut bancar. Iar banii urmau să i asigure postul de asistent universitar.

Banii au fost puşi într-o cutie de tip cadou, iar Carmen Haiducu a spus că s-a dus, personal în ziua de 18 decembrie,la biroul lui Beuran. De asemenea, într-o discuție pe care Beuran a avut-o cu Haiducu la data de 5 februarie 2020, înregistrată ambiental, a cărei transcriere se află la dosar, chirurgul recunoaște că a primit cei 10.000 de euro și a confirmat discuțiile anterioare dintre ei, precum și demersurile pe care le-a făcut pentru ocuparea postului.

Carmen Haiducu a mai spus că toate informaţiile au fost date DNA.

În anchetă, medicul Mircea Beuran a dat declarații oscilante. Fie a spus că nu a primit acești bani, fie a lăsat să se înțeleagă faptul că denunțătorul, Carmen Haiducu, ar fi putut lăsa acești bani în birou, în absența sa.

