Filmul Francesca, cu Monica Bârlădeanu în rol principal, în premieră pe Internet, pe pagina de Facebook / Studiourile Buftea

"Francesca", filmul regizat de Bobby Paunescu și acre îi are în roluri principale pe Monica Bârlădeanu și Dorian Boguță, este prezentat, în premieră pe internet, pe pagina de Facebook/Studiourile Buftea.

Filmul FRANCESCA poate fi vizionat AICI

Filmul a primit, în 2009, Premiul Federatiei Internationale a presei de cinematografie, la Festivalul International de Film de la Gijon, din Spania.



Pelicula reda povestea unei romance care vrea sa-si deschida in Italia o scoala pentru copiii imigrantilor si sa schimbe perceptia negativa a italienilor despre romani. Francesca este o tanara educatoare al carei vis este sa emigreze in Italia, impreuna cu iubitul ei - Mița, in cautarea unei vieti mai bune. Osciland intre retinerile tatalui si entuziasmul mamai sale, Francesca ia decizia sa plece, fiind pregatita sa infrunte orice.



Francesca, jucata de actrita Monica Barladeanu, este pregatita sa infrunte orice obstacol pentru a-si indeplini visul. Numai ca evenimentele se precipita, adevaruri dureroase ies la iveala si prioritatile se schimba.

Din distributie, alaturi de Monica Birladeanu fac parte Doru Boguta, Luminita Gheorghiu, Teodor Corban, Doru Ana, Mihai Dorobantu, Dana Dogaru etc.



”Un stil pur, fara pretiozitate, sincer” - Frederico Pontiggia, Rolling Stones.



”Un debut regizoral captivant, si o interpretare convingatoare a Monicai Barladeanu” - Derek Elley, Variety.



”Filmul abordeaza o tema importanta, a emigrarii si a consecintelor ei, sensibil exploatata si excelent jucata.” Salman Rushdie, scriitor.



”Scenele care mi-au placut cel mai mult sunt caftul din masina (cand nu vezi decat masina bataindu-se pe loc), poezioara de pe genunchii nasului (moment de surpriza aproape bunuelian, foarte pe muchie, dar facut fara cusur de Monica si Doru Ana) si scena de sex ratat (frumos iluminata de Andrei Butica). In concluzie: pentru mine, Francesca e un castigator (filmul, caci personajul nu e), asa ca va felicit - inca o data - pe toti.” - Alex Leo Serban, critic de film.