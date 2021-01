Filmul tragediei de vineri dimineață, relatat de un martor. Florin Tudosa e internat de 18 zile la Spitalul Matei Balș, într-un pavilion alăturat celui în care a izbucnit incendiul (VIDEO)

Florin Tudosa, un pacient internat în secția Covid de la Spitalul Matei Balș într-un pavilion aflat în „imediata vecinătate” a celui în care a izbucnit incendiul vineri dimineață, a povestit filmul evenimentelor din perspectiva sa, pentru B1 TV, și a vorbit despre felul în care a fost tratat în cele 18 zile de spitalizare de până acum.

