Filmul tragediei din Onești, minut cu minut. De ce au eșuat tentativele de negociere

Poliția Română a anunțat o anchetă internă privind intervenția agenților în Onești, acolo unde doi oameni au fost uciși după ce au fost luați ostatici de un bărbat în vârstă de 68 de ani. Comisar-șef de poliție Gheorghe Cristian, director adjunct al Direcției Investigații Criminale, Moraru Ștefănuț Marius, agent șef adjunct și negociator, și Scurtu Alexandru, chestor de poliție și directorul SIAS, au explicat, marți, cum a decurs operațiunea eșuată.

Gheorghe Moroşan și-a pierdut apartamentul acum 10 ani în favoarea companiei unde lucrau cele două victime. El i-a sechestrat pe cei doi și a încercat să obțină drept răscumpărare fosta sa proprietate. Încă din 2018 acesta amenințase că se va răzbuna pentru pierderea apartamentului.

Muncitorii nu au fost salvați. Agresorul a fost împușcat de forțele de ordine care au pătruns în apartament. El a ajuns la spitalul din Onești, unde a fost operat, având mai multe plăgi împușcate.

Soția agresorului e acuzată de complicitate. În timpul operațiunii, ea le-a spus polițiștilor că-l susține pe bărbat în totalitate.

Unul dintre martori a povestit că polițiștii aflați în fața scării râdeau de parcă făceau glume: „Cât timp a fost toată situația asta, au încercat să vorbească, dar domnul încontinuu a înjurat. Polițiștii cât timp s a întâmplat au și spus: nu mai înjură, domnule. Ceva de genul... nu se simțea de parcă încercau să calmeze. Pe la ora 1 îmi amintesc cum erau în față scării și stăteau, râdeau de parcă își spuneau glume”.

Cum a decurs operațiunea eșuată din Onești

Comisar-șef de poliție Gheorghe Cristian, director adjunct al Direcției Investigații Criminale, Moraru Ștefănuț Marius, agent șef adjunct, negociator, și Scurtu Alexandru, chestor de poliție, directorul SIAS, au explicat, marți, cum a decurs operațiunea.

„Primul apel care a sosit la 112 a fost efectuat la 11.47 de către un bărbat care a sesizat că are o problemă din cauza unui litigiu, amenințând că are un cuțit. Apelul a fost transferat de STS la Poliție, însă, la momentul preluării apelului acesta s-a întrerupt. Cu toate acestea, operatoarea de la poliție a transferat apelul către colegii din teren.Cine este bărbatul de 68 de ani, din Onești, care a sechestrat și apoi a ucis doi muncitori, pe balconul locuinței sale. Criminalul a sunat chiar el la 112

În urma informațiilor primite, primul echipaj a ajuns la fața locului la 11.52, respectiv la 5 minute după sesizare.

La ora 11.55, în urma raportării făcute de primii polițiști ajunși la fața locului, s-a dispus constituirea unui grup operativ format din 17 polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Bacău, Serviciului de Ordine Publică, un negociator precum și o echipă de intervenție din cadrul SAS Bacău. S-a deplasat și adjunctul șefului Poliției Mun. Onești, precum și alți polițiști din această structură”, a declarat Gheorghe Cristian.

Acesta a precizat apoi că la fața locului a ajuns și un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești. A mai spus că adjunctul șefului poliției din Onești a inițiat primele discuții cu agresorul deoarece îl cunoștea și încerca să-l calmeze până la sosirea negociatorului de la IPJ Bacău. Adjunctul Poliției a încercat să detensioneze situația, spunându-i bărbatului că-i va pune la dispoziție o hotărâre definitivă a instanței pe care o solicita. Ulterior a ajuns la fața locului și șeful Poliției municipale.

„Negocietarul IPJ Bacău precum și polițiștii de intervenții din SAS au ajuns la fața locului la ora 13.53. Din acel moment, negocierea cu bărbatul în cauză a fost preluată de negociatorul IPJ Bacău”, a mai spus comisarul-șef de poliție.

El a mai precizat că negociatorul a fost chemat de urgență la serviciu, fiind în liber. Celălalt negociator, căci sunt doar doi, era în concediu medical.

„La ora 14.01 a fost solicitat sprijinul ISU Bacău. La fața locului a ajuns o autoscară și un echipaj mefical SAJ. Ulterior a ajuns și un echipaj SMURD.

La ora 14.38, agresorul a reapelat la 112 și a sesizat că are în locuință două persoane legate. A solicitat să i se restituie actul de proprietate al apartamentului sau suma de 300.000 de euro iar în cazul în care aude mișcare în scara blocului sau prin fața blocului va trece la executarea celor două persoane care se aflau în posesia sa”, a mai continuat acesta.

În cadrul aceluiași apel, operatorul 112 a reușit să discute cu una dintre victime, care a precizat că e sechestrată și amenințată cu moartea dacă se aude vreo mișcare pe stradă sau la ușă.

În paralel, polițiștii au discutat și cu soția agresorului, care a spus că-l susține.

„La ora 16.39, cel în cauză a apelat din nou 112 cerând să i se facă legătura cu persoane mai importante din sistemul de stat, întrucât nu are nevoie de poliție. Acest apel s-a derulat pe parcursul a aproximativ 12 minute și 45 de secunde, timp în care operatorul de la 112 a încercat să-l calmeze, pondereze pe cel cu care vorbea”, a mai declarat Gheorghe Cristian.

Moraru Ștefănuț Marius, agent șef adjunct, a precizat că „în jurul orei 16.55 s-a produs un declic, chiar dacă situația era sub control. Exista o comunicare între negociator și agresor. Am observat mișcarea siluetelor agresorului și a unui ostatic în balconul apartamentului și am auit zgomote și țipete din interior, fapt care ne-au adus indicii clare că în interior s-a produs o agresiune”.

„La ora 16.55 este foarte important acest moment pentru că în momentul procesului de negociere colegul meu reușise să-l stabilizeze, în sensul că începuse să coopereze. Dar la 16.55 s-a produs un declic. Una dintre victime a încercat să-l atace pe agresor, moment în care acesta și-a schimbat comportamentul și a devenit foarte violent, lovind în stânga și în dreapta.

Prima echipă care a ajuns la 13.53 era poziționată la etajul 2 al blocului, echipată cu echipament de protecție balistică armament și dispozitive de distrugere a sistemelor de închidere. De ce a durat deschiderea ușii mai mult? Pentru că dincolo de sistemele de închidere ale ușii, cele două iale, avea și o scară proptită între ușă și peretele opozabil ușei, fapt care a îngreunat închiderea căii de acces în locuință”, a afirmat, la rândul său, Scurtu Alexandru, chestor de poliție, directorul SIAS.

El a precizat apoi că intervenția forțelor de ordine s-a realizat după ce strigătele din apartament practic au arătat că agresorul a trecut la fapte.

Agresorul din Onești a amenințat încă din 2018 că se va răzbuna

Într-un clip postat pe Facebook în 2018, Gheorghe Moroşan a amenințat că se va răzbuna pentru pierderea apartamentului, dacă nu i se dă curs plângerilor penale pe care le-a făcut.

Bărbatul a spus că el și familia sa au fost evacuați în 2010, dar executorul judecătoresc i-a scos cu jandarmii din casă fără să arate vreo hotărâre judecătorească.

„Nu am reclamat decât unde e hotărârea judecătorească care a permis evacuarea silită, de ce nu am fost audiat la nicio cercetare penală, de ce nu ni s-a permis să participăm la inventarierea bunurilor din apartament.

Familia mea a fost amenințată cu arma de foc. Dacă nu se lămurește această situație, cu arma de foc voi face și eu dreptate. Să nu vă fie de glumă! Nu glumesc”, a spus Moroșan în înregistrare.

Bărbatul din Onești acuzat de crimă mai are patru condamnări

Gheorghe Moroșan a mai fost condamnat la închisoare în trecut.

În 1987, el a primit 3 ani și 6 luni pentru furt calificat, în 1991 - 1 an și 6 luni tot pentru furt calificat, în 2003 a fost condamnat la 6 luni pentru vătămare corporală gravă, iar în 2010 la 28 de zile de închisoare pentru conducere sub influența alcoolului.

El e acum la spitalul din Onești. A fost împușcat în timpul operațiunii de luni și a trecut deja printr-o intervenție chirurgicală. Viața sa nu e

Ancheta în acest caz a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.