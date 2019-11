Filmul tragediei din Portul Midia, explicat minut cu minut de pilotul navei. Rusu: „Mă întreb - mințind, în urma unei tragedii, oare ce au de câștigat?”

Nava Queen Hind, care s-a răsturnat în Portul Midia și care transporta 22 de persoane și circa 14.000 de oi, dădea semne că are probleme încă de la plecare, dar datele de bord sugerau că se putea naviga, a afirmat Florin Rusu, pilotul ambarcațiunii, care a explicat în detaliu tragedia de la Marea Neagră.



„Scrisoare deschisa

Ref : Tragedia QUEEN HIND

Ma numesc Rusu Ieronim Florin, angajat la SC MARITIME PILOT SRL ca PILOT MARITIM 1, am 67 ani si sunt Pilotul navei QUEEN HIND.



Trebuie sa precizez ca sunt posesorul brevetelor Comandant de cursa lunga si Pilot maritim 1, avand o experienta in pilotajul navelor maritime de peste 30 ani, iar brevetul pe care-l posed imi da dreptul sa pilotez nave de orice marime, fara limite.



Consternarea mea ete datorata celor aparute in presa scrisa si a informatiilor false, sau incomplete, aparute si pe retelele de socializare.



Doresc sa prezint filmul complet al tragediei navei QUEEN HIND :



Pe data de 25.11.2019 ora 10.20 m-am prezentat la bordul navei pentru plecarea navei QUEEN HIND de pe cheul de nord din portul Midia. Comandantul navei ma informeaza ca nava are pescaj Prova 5,90 m, Pupa 6,54 m iar pentru siguranta navei si a manevrei doreste doua remorchere, avand in vedere si faprul ca este nou pe nava; a preluat nava in ziua plecarii ei.



La plecarea de la cheu remorcherul CANAL SERVICE 11 a luat remorca prova, iar remorcherul BRAILA a luat remorca pupa. Incercand largarea nevei de la cheu cu cele doua remorchere am constatat ca nava nu poate iesi de la cheu, ba mai mult se inclina la stanga foarte mult aprox 10 grade. Am stopat remorcherele, nava a revenit la inclinare zero. Folosind masina navei FOARTE INCET INAINTE am constatat ca nava nu se misca, refuzand sa paraseasca cheul. In acel moment am inteles ca nava este pusa pe uscat, fiind acostata la cheu si il informez pe Comandant despre aceasta.



Prima intrebare a acestuia a fost „ care este natura fundului marii in locul respectiv ?” Spunandu-i ca in acea zona a portului nu avem decat fund nisipos si mal, acesta imi sugereaza sa folosim masina JUMATATE INAINTE si nava va iesi de pe uscat; lucru care s-a dovedit adevarat. Odata ce nava a parasit cheul, remorcherele au inceput sa lucreze conform ordinelor primite, iar masina navei a fost redusa la FOARTE INCET INAINTE. Parcurgand aprox. 500 m pana la iesirea din zona Santierului Naval, am remarcat ca nava guverneaza cu greutate, iar stabilitatea navei este precara, aceasta inclinandu-se la stanga sau la dreapta foarte mult. In acel moment am inteles gravitatea situatiei, am cautat sa mentin nava la extremitatea maxima din stanga senalului nevigabil.



Trebuia sa evit blocarea portului in eventualitatea ca nava se va rasturna in mijlocul canalului navigabil. Nava incepuse sa se incline spre dreapta exagerat de mult. Eram convins ca exista riscul de rasturnare a navei, cu siguranta inainte de a iesi din port, drept pentru care am stopat nava si am solicitat aristenta tuturor remorcherelor din port. Au raspuns prompt remorcherele BUCURESTI, ALEXANDERU 2 si PESCARUS 3. Cand remorcherele au sosit langa nava, desi au incercat sa impinga nava din tribord, bordul in care era inclinata nava, aceasta continua sa se incline, rasturnarea fiind iminenta. Trebuie sa mentionez ca toate cele 5(cinci) remorchere au executat comenzile primite prompt si cu profesionalism.



Nava fiind foarte tare inclinata, desi am luat in calcul reintoarcerea navei la cheu, masina navei nu a mai raspuns la comenzi, fiind probabil inundata cu apa. La acel moment Comandantul navei, intelegand ca nava este pierduta, a ordonat ABANDONAREA NAVEI si salvarea echipajului. Subsemnatul am fost recuperat de remorcherul BUCURESTI. De la bordul remorcherului am coordonat permanent prin radiotelefonul portabil actiunea de salvare a echipahului.



Parte din echipaj erau la prova navei, altii la pupa navei, iar un alt grup se aflau linga comanda de navigatie, impreuna cu Comandantul navei; 22 membrii in echipaj, inclusiv Comandantul navei. Permanent am tinut legatura cu Capitania Portului Midia prin radiotelefon, iar atunci cand un membru al echipajului a cazut la apa, am solicitat prin Capitania Portului, serviciul ambulanta 112 si am ordonat pilotinei MARITIME 2 sa asiste remorcherul CANAL SERVICE 11 si sa dea o mana de ajutor pentru recuperarea marinarului cazut in apa.



Stiam ca acest marinar urma sa intre in soc hipotermic. Toata actiunea de salvare a echipajului s-a desfasurat in timp record pentru ca nimeni din exterior nu a intervenit peste ordinele pilotului, repartizarea pozitiilor remorcherelor si a pilotinei fiind datorata pilotului ce a coordonat si evaluat situatia de la fata locului, fiind la bordul remorcherului BUCURESTI.



Consider ca toata actiunea declansata si desfasurata de la momentul ABANDON NAVA a fost un succes datorat bunei pregatiri a marinarilor romani aflati la bordul remorcherelor : CANAL SERVICE 11, BRAILA, ALEXANDRU 2, PESCARUS 3, BUCURESTI si pilotina MARITIME 2. Acestia au salvat vieti ale marinarilor aflati pe nava QUEEN HIND si desi doar ei merita toate laudele, noi marinarii romani, nu ne-am facut decat datoria fata de semenii nostrii.



Personal, ca Pilot Maritim 1, nu doresc lauri sau laude, dar nici nu accept ca vre-un merit al acestor echipaje sa fie insusit de oportunistii de la uscat, mai ales ca acesti oportunisti isi permit sa trunchieze adevarul unei situatii dramatice, sa dea declaratiii false, etc.



Ma intreb : mintind, in urma unei tragedii, oare ce au de castigat ?



Repet, aceasta scrisoare deschisa se datoreaza indignarii fata de oportunisti, declaratii si afirmatii false aparute in mass media si pe retelele de socializare.

Comandant de Cursa Lunga,

Pilot Maritim 1

Rusu Ieronim Florin”, a scris Florin Rusu, miercuri seară, pe pagina sa de Facebook.