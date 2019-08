FINAL TRAGIC pentru o femeie israeliană. Perfect sănătoasă până atunci, stewardesa a fost răpusă de RUJEOLĂ. Spitalul Virtual pentru Copii explică de ce e importantă VACCINAREA

O stewardesă israeliană de 43 ani a făcut encefalită rujeoloasă, după ce a zburat în martie 2019 de la Aeroportul JFK din New York, la Ben Gurion din Tel Aviv, și a murit marți, pentru că în acel avion exista un călător cu rujeolă, dat fiindcă a făcut doar o doză de vaccin antirujeolic în copilărie, anunță Spitalul Virtual pentru Copii.

ROMÂNIA, ÎN LACRIMI: FLORIN PIERSIC JR., MESAJ DESPRE MOARTEA TATĂLUI SĂU ...E EXTREM DE DUREROS



„O veste tragică. Din care persoanele raționale pot invăța ceva. Oponenții vaccinării pot renunța acum... nu vor afla nimic care sa le confirme convingerile greșite.

ADIO, RONA HARTNER! VESTEA TRISTĂ DESPRE MAREA ACTRIȚĂ A FOST CONFIRMATĂ! CU REGRET VĂ ANUNȚĂM CĂ...



O stewardesa de 43 ani, altfel perfect sanatoasă (si mama a 3 copii) a facut encefalita rujeoloasa dupa ce a zburat in martie 2019 de la aeroportul JFK din New York la aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. Si a murit marți, acum 4 zile.

DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ! METODA PRIN CARE MIHAI CONSTANTINESCU VA FI SCOS DIN COMĂ, DE CĂTRE MEDICI. NU E GLUMĂ!



De ce? Pentru ca in acel avion exista un calator cu rujeolă, ce nu părea incă bolnav. Si a luat rujeolă pentru că a facut DOAR o singura doză de vaccin antirujeolic in copilărie. Așa cum se făcea la acea dată”, scrie Spitalul Virtual pentru Copii, pe pagina de Facebook.



Totuși, notează pagina, este doar al treilea deces de acest gen în Israelul ultimilor trei ani, „datorită unei foarte bune campanii de informare și a vaccinării eficiente”.



„Acest deces este doar al 3-lea in ultimii ani in Israel, datorită unei foarte bune campanii de informare si a vaccinarii eficiente. Celelalte 2 decese din 2018 au fost o doamnă de 82 ani si un copil de 18 luni.

Mesajul de luat acasă - rujeola poate ucide persoane PERFECT sănătoase, care nu au fost vaccinate sau care nu mai au anticorpi de rujeolă, deoarece au facut doar o singură doză de vaccin ce conține componenta rujeoloasă, cu foarte multă vreme în urmă”, adaugă aceeași postare.



În acest context, entitatea atrage atenția asupra importanței vaccinării și îi invită, pe cei care nu au făcut-o, să ia toate măsurile pentru a se păzi de rujeolă.



„Dacă nu v-ați vaccinat până acum ar trebui sa reflectați la riscul de deces intr-o lume unde o simpla calatorie te poate aduce langa unul din cei peste 310 000 cazuri de rujeolă estimate de OMS ca fiind prezente in lume in ultimul an.



Dacă nu sunteți siguri cum stați cu anticorpii de rujeolă puteți să dozați la orice laborator mare.



Pentru oponenții vaccinării (care știu ei mai bine...) este o altă stire falsă. Pentru cei 3 copii rămași orfani e o tragedie de proporții. Puteti citi si aici https://nypost.com/…/israeli-flight-attendant-who-contract…/



Persoanele care nu au 2 doze de vaccin ROR (sau cu o componentă rujeoloasă singură, cum era în trecut) nu sunt protejate suficient. Nici la 82 de ani... Judecați singuri ce e de făcut.



#measles



#rujeola”, conchide postarea Spitalului Virtual pentru Copii.