Finanțare din fonduri europene pentru 10 spitale din Capitală. Ludovic Orban: Sunt bani destinați înzestrării cu aparatură, echipamente și orice alte investiții necesare (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a participat, luni, la semnarea contractelor de finanțare din fonduri europene a 10 proiecte ce vor fi implementate de spitale din București, cu scopul creșterii capacității de răspuns la criza sanitară provocată de COVID -19.

”Guvernul României, odată cu izbucnirea pandemiei, a întreprins demersuri, la nivelul Comisiei Europene pentru a obține aprobarea alocării de sume din fonduri europene pentru înzestrarea spitalelor din România. Am reușit să obținem o finanțare de 1,27 miliarde de euro. Sunt bani destinați înzestrării spitalelor cu aparate, echipamente și orice alte investiții necesare.

Această alocare este urmată de alocarea unei sume fără precedent pentru modernizarea sistemului de sănătate. Este vorba de 6,1 miliarde de euro care vor fi alocați sistemului dă sănătate în următorii 7 ani - 1,9 miliarde euro prin programul național de recuperare și reziliență și 4,9 miliarde de euro urmează să fie alocați în cadrul bugetului UE 2021-2027 din fondurile de coeziune.

Este vorba, în total, de o investiție de aproape 7 miliarde și jumătate de euro, care vine să suplinească absența unor finanțări serioase pentru modernizarea sistemului de sănătate, pentru creșterea calității serviciilor medicale”, a declarat Ludovic Orban.

”Pentru București, astăzi se semnează contractele de finanțare pentru 10 spitale. În total, contractele vor fi destinate pentru 22 de spitale, iar suma alocată pentru dotarea spitalelor cu aparatură, echipamente și alte investiții necesare va fi de peste 100 de milioane de euro”, a mai spus premierul.

Unitățile medicale cdin Capitală care vor beneficia de aceaste finanțări sunt Spitalul Clinic Colentina București, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila, Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan, Spitalul Clinic de Urgență București, Institutul Național de Endocrinologie C. I. Parhon, Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele, Spitalul Universitar de Urgență București, Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare Prof. C. C. Iliescu, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș.

Referindu-se la programul de guvernare al PNL, Orban a precizat: ”Avem în plan realizarea celor 3 spitale regionale, pentru care s-au semnat deja contractele de finanțare. Este vorba despre spitalul regional Craiova, Iași și Cluj-Napoca. De asemenea, avem ca obiectiv construcția de încă 10 noi spitale cu rang de spital județean, modernizarea de spitale județene, modernizarea de spitale municipale și orășenești, cu o alocare de fonduri absolut fără precedent”.

