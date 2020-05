FineStore.ro iti pune la dispozitie cea mai buna platforma de bauturi alcoolice online

Traditie, calitate, cantitate, varietate, pasiune - sunt cuvintele cheie ale unui proiect in care toate produsele au garantata originalitatea. Le gasesti pe toate la un loc pe Finestore.ro, cel mai bun magazin online de bauturi alcoolice , alaturi de produse fine, la cele mai bune preturi.

Trei antreprenori tineri au pus la punct acest proiect pentru a veni in intampinarea nevoii clientilor de a beneficia de un serviciu simplu, confortabil, accesibil si, mai ales, de calitate.

Inca de la inceput, prioritatea echipei a fost de a veni in intampinarea preferintelor clientilor, astfel ca gama de produse a fost in continuu proces de completare, totul cu scopul de a perfectiona experienta finala a beneficiarilor. Calitatea serviciilor a dus la promovarea lor prin recomandari "din gura in gura" venite din partea clientilor incantati de excelenta produselor, de preturile corecte si, in principal, de seriozitatea serviciului prestat, iar cresterea a venit de la sine.

Cu o gama de produse in continua "miscare", Finestore.ro isi propune sa satisfaca cererea diversificata existenta pe piata. Aici gasesti produse uzuale, dar si bauturi alcoolice rare, totul datorita conectarii permanente cu clientii si cu nevoile si dorintele lor, dar si unei documentari atente in piata pentru a ramane la curent cu noutatile, cu premiile si cu cele mai cautate sortimente.

Peste 200.000 de clienti apeleaza la serviciile Finestore.ro, importator si distribuitor de bauturi alcoolice, fie ca sunt persoane care le achizitioneaza pentru consum propriu sau pentru a face cadou, fie ca reprezinta business-uri HoReCa, fie ca sunt comercianti care cumpara en-gros si revand produsele.

Atat pe platforma online, cat si in magazinul fizic din Baneasa sau in deposit, specialistii Finestore.ro isi desfasoara activitatea cu pasiune si devotament, oferind asistenta si detalii esentiale pentru clienti. Pe platforma online aflata in continua perfectionare gasiti descrieri amanuntite pentru fiecare produs, de la istorie, note de gust, premii, caracteristici si opinii.

Produsele din acest magazin online sunt originale, au preturi corecte si de cele mai multe ori mult mai mic decat la concurenta, intrucat majoritatea sunt importate direct. Oricine poate plasa o comanda, fie ca doreste o singura sticla de bautura, fie ca opteaza pentru unul dintre cele peste 80 de cosuri cadou alcatuite de specialisti, fie ca prefera cafea sau ceai alaturi de o bautura fina. Poti fi client Finestore.ro si ca persoana fizica, si ca persoana juridica, pentru achizitii angro si revanzarea produselor. De asemenea, pentru evenimente se pot achizitiona cantitati mai mari de produse, iar ulterior acestea pot fi returnate daca raman neconsumate, sigilate, in ambalajul original si nedeteriorat.

Comenzile se achita cu cardul online si pot fi livrate oriunde in tara, in general in una-doua zile lucratoare; la comenzile ce depasesc valoarea de 199 de lei transportul este gratuit.