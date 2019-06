Primăria Bucureşti vrea să taie peste 600 milioane lei din veniturile instituțiilor pe care le are în subordine, conform proiectului de hotărâre al municipalităţii privind rectificarea negativă. (Detalii AICI)

Într-o postare pe Facebook, primarul general Gabriela Firea a susţinut că Bucureştiul a fost victima pedepsei politice și aruncă toată responsabilitatea pe falimentul Capitalei pe PSD. (Detalii AICI)

"Doamna care a câştigat Primăria Capitalei din partea partidului care este în momentul de faţă invocat ca cel care masacrează. Curioasă situaţie, cel puţin curioasă. Doamna Gabriela Firea are acest moment de bilanţ în care îşi dă seama că a făcut praf tot", a reacţionat Radu Buzăianu, în emisiunea "Bună, România".

Acesta a remarcat şi faptul că Firea se plânge de opoziţie că îi critică acţiunile, neînţelegând care este rolul ei şi care este al opoziţiei.

"Practic a luat-o pe Viorica Dăncilă în braţe aici. Dumneavoastră sunteţi pusă acolo să aveţi proiecte, iniţiative şi aşa mai departe. Rostul opoziţiei ăsta este, să vină să semnaleze lucrurile care nu funcţionează. Nu mai vreţi să fiţi cea care trebuie să facă proiecte, treceţi în opoziţie şi lăsaţi opoziţia să vină cu proiecte la primărie", a arătat Radu Buzăianu.

Cât despre faptul că Firea a ţinut să sublinieze că nu ea conduce Guvernul, PSD sau Ministerul Finanţelor, Răzvan Zamfir a ţinut să îi reamintească faptul că Bucureştiul este în faliment sub conducerea ei şi în urma deciziilor luate de ea în 3 ani de când e primar.

"Da doamnă, dar Firea conduce Primăria Generală şi deciziile de la primărie au dus oraşul în faliment. Lasă-mă în pace că foarte puţine au fost situaţiile în care Guvernul avea şi Capitala şi tot nu a intrat în faliment niciodată", a afirmat Răzvan Zamfir.

