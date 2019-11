EXCLUSIV // Nava Queen Hind, sub pavilion Palau, care avea un echipaj de 22 marinari de naționalitate siriană și care exporta un efectiv de 14.600 de oi ce trebuiau să ajungă în Arabia Saudită, s-a răsturnat duminică în Portul Midia. Nici unul din cei 22 de marinari de origine siriană aflați la bord nu a fost rănit, doar unul dintre aceștia a sărit peste bord în apa rece ca gheața. Acesta a fost scos din apă și trasportat la spital.

Din păcate, incidentul a dus la o adevărată tragedie în rândul efectivului de animale, în cursul zilei de duminică autoritățile reușind să salveze doar 32 de animale, în timp ce mii de oi au sfârșit în condiții extreme.

Cauzele tragediei și cine e firma exportatoare

Cât despre cauza producerii tragediei, se vehiculează mai multe variante și nu se exclude posibilitatea ca numărul de oi să fi depășit capacitatea navei ”Queen Hind” sau ca acestea să fie transporte în condiții nepotrivite pentru parcurgerea acestei distanțe.

Conform informațiilor obținute de Animals International, compania Maria Trading, cu sediul social în Constanța, este cea firma exportatoare care se ocupa de acest transport de peste 14.000 de oi care urma să ajungă în Arabia Saudită.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma este o societate care are ca asociați juridici SES Holding SAL din Liban, iar la persoane fizice asunt trecuți mai mulți cetățeni libanezi

La persoane împuternice figureaza Saad Iskandar, născut în Liban, dar având cetățenia română.

Compania are mai multe puncte de lucru, cele mai importante fiind în comuna Dragalina, Județul Călărași, dar și un magazin de carne în Sectorul 2 din București.

B1.ro a încercat să contacteze telefonic compania la toate numerele de telefon disponibile, dar până la această oră aceștia nu au răspuns solicitărilor.

Menționăm că B1.ro a încercat în repetate rânduri să afle informații despre firma exportatoare de la autoritățile române (Ministerul Agriculturii, ANSVSA etc.), dar acestea nu ne-au furnizat informațiile în cauză, plimbând responsabilitatea de la una la alta.

De abia marți dimineață un reprezentant al Asociației Arca Animal - Letea Wild Horses a urcat pe navă, la mai bine de 48 de ore de la dezastru, și a descoperit mai multe animale în viață. Imaginile pot fi urmărite, mai jos:

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Vaporul Queen Hind a fost autorizat sanitar-veterinar pentru transportul de animale vii de către DSVSA Constanţa, în luna martie 2019, pe baza evaluării realizate în conformitate cu prevederile legislaţiei UE şi naţionale în vigoare: Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2005, respectiv Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 16/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Momentan autoritățile nu au comunicat oficial detalii despre compania care derula acest transport sau numelor celor care au abținut avizele pentru derularea exportarea animalelor. De asemenea, autoritățile nu au precizat cui îi aparține responsabilitatea asupra mărfii la bord, dacă a vânzătorului, cumpărătorului sau transportatorului. B1.ro a făcut solicitări pentru aceste informații către ANSVSA, DSV Constanța și Ministerul Transporturilor.

În acest context, B1.ro vă propune o trecere în revistă a evoluțiilor care au dus la crearea contextului pentru producerea unei asemenea tragedii.

Viorica Dăncilă deschide comerțul de ovine spre Orientul Mijlociu

În urma vizitei făcute de premierul Viorica Dăncilă în țările din Golful Persic, în octombrie 2018, s-a convenit ca România să livreze 200.000 de ovine. Primul lot, de 70.000 de capete de ovine, ar fi trebuit să fie exportat în luna martie. Dar, la scurt timp, contractul încheiat cu societatea Al Mawashi din Kuweit a devenit ținta unei campanii online, prin care se cerea României să renunțe la el. Motivul? Oile sunt supuse unor cruzimi nejustificate când sunt transportate în Orientul Mijlociu, susțineau inițiatorii. Campania era derulată de Animals International, aripa globală a ONG-ului australian Animals Australia.

Foto: Gov.ro

Mai exact, în iulie 2018, Animals International a trimis o scrisoare oficială Ministerului Agriculturii din România, avertizând că Al Mawashi, o companie din Kuweit de transport și tranzacționare a animalelor, ar putea veni în România să ia animale vii, după ce Australia şi-a închis porţile.

De asemenea, potrivit directorului pe Europa al Animals International, Guvernul român a primit acces la filmările şi informaţiile obţinute pe durata a cinci curse, respectiv mai-noiembrie 2017, ale celui mai performant vapor folosit de Al Mawashi, nava Awassi Express pe care au pierit de căldură cel puţin 4000 de oi. Filmările explicite arată că ovinele mor de cald, gâfâind pentru oxigen, sufocate în propriile dejecţii, incapabile să se odihnească şi să ajungă la hrană sau apă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Gabriel Păun susține că, în ciuda avertizărilor, premierul României, Viorica Dăncilă, a efectuat o vizită în Golf, în octombrie 2018, pentru a discuta cu Al Mawasi, iar, o lună mai târziu, Al Mawashi a venit în România şi a bătut palma cu secretarul de stat Daniel Botănoiu.

Viorica Dăncilă, în turneul în Orientul Mijlociu

”Este al cincilea an consecutiv în care publicăm imagini cu animale torturate care afectează pe oricine le privește, mai puțin Guvernul României, care deschide în prezent exportul cu animale vii către noi destinații, unde am fost și știm că va fi cruzime 100%. Este vorba de Siria, Arabia Saudită, Kuweit, Emiratele Arabe Unite și Tunisia”, a declara Gabriel Păun în cadrul unei conferințe în care au fost prezentate dovezile cruzimii.

B1.ro a publicat despre acest caz al transporturilor de animale încă din august - Materialul AICI

Condițiile în care sunt transportate oile din România spre Orientul Mijlociu a mai fost sancționat în trecut de organizațiile internaționale care acuzau faptul că pe timpul verii oile riscă să ardă de vii. După mai multe avertizări ale Comisiei Europene care au fost ignorate, în luna iulie comisarul european Vytenis Andriuikaitis i-a solicitat ministrului român al agriculturii, Petre Daea, oprirea exportului a 70.000 de oi către zona Golfului Persic pentru că nu ar fi asigurate condiții bune pentru transportul animalelor. Ministrul Daea nu a oprit transportul, încălcând cerinţa comisarului european.

Adrian Oros a atras atenția asupra situației pe când era deputat

De altfel, actualul ministru al Agriculturii, Adrian Oros, atrăgea atenția încă de atunci, din calitatea de deputat, asupra situațiilor neconforme care nu ar trebui să permită exportul de animale.

”România este cel mai mare exportator de ovine din lume (...) Nu dorim să oprească transportul, dar să se respecte Regulamentu European, iar în lunile de vară, respectiv iunie,iulie, august și septembie, să se suspende transportul”, a declarat Adrian Oros, în cadrul evenimentului din august în care a fost prezentată dovada cruzimii.

Deputatul PNL a precizat că în perioada 2017-2018, România a exportat aproximativ 2,5 milioane de ovine și 300.000 bovine.

Acesta a adăugat că vara ar trebui să se exporte carne congelată sau proaspătă, dar solicitările sale nu au fost ascultate.

De altfel, ajuns între timp ministru al Agriculturii, Adrian Oros a prezentat marți neregularitățile privind aceste transporturi.

"Am atras atenția încă de anul trecut asupra neconformităților privind bunăstarea și sănătatea animalelor în timpul transportului animalelor vii, ovine, în special, din România către state terțe, mai ales în zona Golfului. De asemenea, am subliniat și condițiile total dezavantajoase din punct de vedere economic ale comerțului cu animale vii. Am depus în acest sens, încă din luna iulie a anului 2019, un proiect de lege privind respectarea condițiilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului și în afara Uniunii Europene, până la destinație, conform Regulamentului 1/2005 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe. Prin acest proiect se impunea astfel prezența unui medic veterinar la bord pe toată durata călătoriei, care să completeze un raport zilnic de transport, un raport de sfârșit de călătorie, precum și criterii de respingere a îmbarcării animalelor la bord", a arătat Adrian Oros într-un comunicat de presă al Ministerului Agriculturii.

Totuși, atât Ministerul Agriculturii, cât și ANSVSA, au refuzat să ofere detalii B1.ro despre firma care se ocupa de exportul oilor scufundate în Portul Midia.

Cât de sigură a fost plecarea navei Queen Hind din portul Midia?

Un alt mare semn de întrebare privind condițiile care au condus la producerea tragediei vine din situația navei și cât de sigură a fost plecarea acesteia. În imaginile din port, surprinse de pe unul din remorcherele care trăgea nava de la cheu, se vede că aceasta era înclinată serios.

Nava pe care au murit 14.000 de oi a plecat cu probleme de la cheu

În regulamentul portuar al porturilor maritime românești aflate în administrarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța se prevede clar condițiile în care plecarea nu se permite.

"Se interzice plecarea navelor din port atunci când nava, echipamentele și echipajul nu îndeplinesc condițiile cerute de siguranța navigației sau dacă există o solicitare justificată de reținere a navei”.

Cu toate acestea, nava a plecat înclinată și, la o distanță relativ mică, într-o curbă, s-a înclinat, așa cum puteți vedea în imaginile de mai jos, surprinse de pe un remorcher. Iar ce a urmatat după aceasta plecare o știm bine din tragedia creată.

Nava rasturnata în portul Midia

Exportul de animale, în continuă creștere

Exporturile de animale vii din România au înregistrat o creștere constantă în ultimul deceniu. Din 2009 și până în 2018, din portul Midia au plecat, spre țările arabe, efective de ovine în greutate totală de 546.654 de tone.

Evoluția exporturilor prin acest port demonstrează cât se poate de grăitor creșterea interesului partenerilor arabi pentru ovinele românești. Astfel, în anul 2009, au fost exportate 10.918 tone; în 2010 - 29.865 tone; în 2011 - 22.457 tone; în 2012 - 49.245 tone; în 2013 - 64.993 tone; în 2014 - 58.690 tone; în 2015 - 48.515 tone; în 2016 - 93.299 tone; în 2017 - 97.738 tone; în 2018 - 70.934 tone. Iar în primele cinci luni din anul 2019 au fost exportați berbecuți în greutate totală de 37.438 tone.