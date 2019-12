Fiul lui Gheorghe DINCĂ, pus sub control judiciar după ce a BĂTUT JURNALIȘTII (VIDEO)

Fiul lui Gheorghe Dincă va fi cercetat sub control judiciar. Daniel Dincă a fost audiat astazi la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5. Acesta a dat explicaţii după ce a bătut doi jurnalişti şi a provocat pagube de zeci de mii de euro.

MOMENTE TRAGICE! GUȚĂ S-A PRĂBUȘIT PE SCENĂ! DIN PĂCATE, ECHIPAJUL SMURD NU A PUTUT DECÂT SĂ CONSTATE.…

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.