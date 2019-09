Noi dezvăluiri despre afacerile familiei Dragnea. Locuitorii comunei Lița, din județul Teleorman, care au terenuri în arendă la familia Dragnea se plâng că nu au mai primit banii cuveniți pentru pământul lor, de mai bine de o jumătate de lună. Asta pentru că fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Ștefan, ar avea nevoie de 2 miliarde de lei pentru echipa de fotbal pe care o patronează, potrivit declarațiilor unor angajați ai firmei sale Nutrelo Group SA, informează Liber în Teleorman.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, jurnalista Carmen Dumitrescu, de la publicația citată, a declarat că pentru echipa de fotbal a lui Dragnea jr a fost construit un stadion, din bani publici, pe care această echipă ar avea monopol.

”Compania Nutrelo Group, care este lui Valentin Dragnea, controlează cam 1.200 de hectare de terenuri agricole în județ. Nu s-au mai dat banii de arendă și produsele care se dau în schimbul exploatării terenurilor pentru că Valentin Dragnea ar avea nevoie de 2 miliarde de lei pentru a finanța echipa de fotbal pe care o patronează.

Ieri a fost o ședință la Nutrelo Group prin care chiar s-a pus problema că oamenii nu sunt plătiți de foarte multă vreme și sunt nemulțumiți. În consecință, înțeleg că li s-a cerut în mod imperativ să renunțe la aceste dorințe ale lor pentru că este mai important să se scoată din bancă 2 miliarde pentru echipa de fotbal.

Eu nu știu exact care este explicația pentru această pasiune a lui pentru fotbal, dar mie mi se pare mult mai îngrijorător faptul că pentru această echipă de fotbal s-a construit un stadion în Turnu Măgurele din bani publici, care este dedicat în mod exclusiv acestei echipe de fotbal. A pus monopol pe acest stadion”, a declarat Carmen Dumitrescu în cadrul emisiunii ”Bună, România!”.

