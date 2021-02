Fiul lui Sile Cămătaru, extrădat din Germania. El a fost dat în urmărire internațională, fiind pe lista Poliției cu cele mai căutate persoane (VIDEO)

Albert Balint, fiul lui Sile Cămătaru a fost extrădat din Germania și adus în acestă noapte în țară. Pe numele bărbatului în vârstă de 32 de ani judecătoria Slatina a emis mandat de arestare preventivă în luna septembrie a anului trecut. El este cercetat pentru săvârșirea de infracțuni la regimul rutier.

Albert Balint, fiul lui Sile Cămătaru, cunoscut sub porecla Bebe al lui Cămătaru, a fost extrădat din Germania. Pe numele acestuia exista un mandat de arestare care data din luna septembrie a anului trecut.

Inculpatul a fost preluat de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Investigații Criminale. El se afla in urmărire internațională, pe lista Most Wanted a Poliției Române, fiind depistat în ianuarie 2021, in urma colaborării dintre autoritățile judiciare române și germane.

„Bebe a lui Cămătaru” a mai a fost arestat pentru infractiuni cu violența și a fost implicat într-un dosar de trafic de droguri. Pe 19 octombrie 2019, fiul lui Sile Camataru a înjunghiat un tânar la intrarea într-un club de manele din Timișoara.

La numai 22 de ani, Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe fiul lui Sile Camataru, Albert Florian Balint, la trei ani de închisoare cu suspendare, pe o perioada de șase ani de încercare, pentru deținere de droguri de mare risc, împreună cu acesta fiind condamnate încă alte 16 persoane.

Albert Balint a primit, în 28 decembrie 2019, un mandat de arestare preventivă pentru 20 de zile. Procurorii au trimis dosarul spre judecare magistraților Judecătoriei Slatina, iar judecătorul de caz a dispus prelungirea arestului preventiv.

Inculpatul a fost preluat de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Investigații Criminale. El se afla in urmărire internațională, pe lista Most Wanted a Poliției Române, fiind depistat în ianuarie 2021, in urma colaborării dintre autoritățile judiciare române și germane.