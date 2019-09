Mario Iorgulescu, fiul preşedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, a produs un accident grav de circulaţie, pe şoseaua Chitilei din Capitală, în urma căruia un tânăr de 24 de ani, care conducea regulamentar, şi-a pierdut viața.





Fiul lui Gino Iorgulescu, care conducea un bolid marca Aston Martin, a pierdut controlul volanului pe șoseaua Chitilei, pe când se îndrepta spre podul Constanța. Astfel, el a pătruns pe contrasens, izbindu-se de un alt șofer, care conducea regulamentar. În urma impactului, ambele mașini au fost proiectate în afara drumului, iar celălalt bărbat implicat în incident și-a pierdut viața.

Mario Iorgulescu a fost transportat de urgență la Spitalul Elias din București, atât pentru o intervenție rapidă, cât și pentru teste care să releve în cea stare conducea automobilul în momentul impactului.

