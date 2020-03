Fiul Sorinei Pintea, înainte să afle dacă mama sa scapă de arest: „Muncesc la o companie privată” / „Trăim normal, ca orice familie normală” (VIDEO)

Fiul Sorinei Pintea susține că familia sa trăia „o viață normală”. Declarația a fost făcută vineri, în ziua în care fostul ministru află dacă scapă de arestul preventiv sau nu.

Întrebat dacă mama sa s-a plâns vreodată de lipsa banilor, el a afirmat: „Niciodată, pentru că noi trăiam simplu. Deci noi trăiam ca orice altă familie de condiție medie din România. Eu muncesc la o companie privată, deci nu pot să spun că nu (sic!) am avut un standard de viață foarte, foarte ridicat. Trăim normal, ca orice familie normală”.

Întrebat se simte Sorina Pintea în arest, fiul ei a răspuns: „Mi-a spus că este bine. Tot asta spunea, pentru că nu am stat să discutăm foarte multe aspecte de acest gen. Mi-a spus că este bine și așteaptă să vină acasă”.

Întrebat dacă avocații fostului ministru i-a dus mâncare, în condițiile în care Arestul Central nu dispune de un regim de hrană potrivit pentru boala Sorinei Pintea, el a explicat: „Da, au fost avocații și i-au dus. Plus tatăl meu vitreg, care a fost și i-a adus mâncare. Deci, da, este hrănită corespunzător, dar într-adevăr la Arest, acolo, nu există un regim - și asta este o problemă, pentru că pachet are voie doar o dată pe lună. Vă dați seama dacă îi duci alimente care se alterează în timp”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.