Traian Berbeceanu a fost numit recent consilier al ministrului de Interne, Marcel Vela, dar aceasta nu este singura veste bună din familia sa. Fiul său, Bogdan, a lansat piesa de hip-hop intitulată „Momente grele”.



În această melodie, Bogdan Berbeceanu rememorează episodul din 2013, când tatăl său, la vremea aceea șeful BCCO Alba, era arestat preventiv sub acuzația că ar fi sprijinit o grupare suspectă de evaziune fiscală.



„Pentru că și dânsul, și consilierul inspectorului general de la IGPR, al domnului chestor Vasilescu, este domnul Antonescu, specialist de marcă în ceea ce înseamnă cercetarea criminologică, la fel și domnul Berbeceanu este un specialist în destructurarea rețelelor infracționale, să nu le zic mafiote. Am nevoie de un consilier în acest domeniu, pentru că eu, totuși, am făcut politică, administrație și management, dar nu sunt specialist în infracționalitate, iar atunci am nevoie în acest domeniu să mă consilieze cineva”, a afirmat Marcel Vela, în emisiunea „Bună, România!” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, după numirea lui Traian Berbeceanu în postura de consilier.