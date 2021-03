Flavia Groșan, chemată la audieri, luni, la Colegiul Medicilor. Ea ar fi fost reclamată de o colegă, după ce a declarat că tratează bolnavi de COVID-19 cu scheme proprii de tratament

Medicul orădean Flavia Groșan este așteptată luni la Colegiul Medicilor, pentru a fi audiată, în contextul în care a afirmat că tratează bolnavi de COVID-19 cu scheme proprii de tratament.

Ea susține că a fost reclamată de o colegă, nu de pacienți, și a respins acuzațiile de malpraxis. „Dacă încerci să-ţi pui mintea la contribuţie şi să faci ceva pentru pacient uite cu ce te alegi”, a afirmat Flavia Groşan, într-o emisiune TV, potrivit Adevărul.

Flavia Groșan anunțase, încă de duminică, că a fost chemată la Colegiul Medicilor pentru audieri.

„Ieri va spuneam de logistica unui studiu clinic. Dar realitatea este acum si aici. Așadar, hai sa ne facem logistica zilei de mâine, cand sunt chemată la audieri la Colegiul Medicilor. Va propun ca toți cei care v ati programat mâine după amiaza la cabinet si consulturile online seara sa le amânăm pe sâmbăta, exact la aceeasi ora. Știu ca am rămas in urma cu online ul. O sa ma străduiesc sa va aud pe toți. PS Va rugam sa ne anuntați daca renuntati la programare. Mulțumim”, a scris ea, duminică, pe Facebook.

Medicul susține că folosește această schemă de tratament deja de un deceniu. Rolul schemei, spune ea, este unul pentru a limita acțiunea inflamatorie a bolii.

“În zece zile pacienții mei sunt ok, mai stau patru zile în izolare după care își reiau activitatea. În reportajul cu care am pornit am spus o mie. Nu o mie. Eu am mii! Pentru că într-o casă sunt trei, patru pacienți COVID, și pe toți patru i-am tratat. Deci sunt mii și mii de pacienți care au mers foarte bine. Acum, că ar fi ajuns în spital, știu trei cazuri care au ajuns în spital, nu sunt perfectă nici eu. Poate sunt mai mulți, nu știu! În general, feedback-ul este bun de la pacienții mei. Eu am o schemă în care fiecare medicament știe ce face. Dacă îmi spune că pacientul are febră, ceva nu e în regulă. Dacă îmi spune că tușește, ceva nu e în regulă. Eu controlez povestea. E o poveste, pentru că eu mă adresez lumii. Și va rămâne această poveste scrisă de mine. Claritromicina singură, nu poate face față. Ea este vedeta, dar are nevoie de ajutoare. Regina este Ventolin, regele este Flixotide. Ei nu au înțeles de ce sunt eu împotriva Codeinei. Eu nu vreau Codeină care să îmi lase secrețiile în plămâni. Eu prefer bronhodilatatorul, Ventolin. Cu fiecare în parte am stat și am explicat cum să ia acel Ventolin”, a precizat Flavia Groșan.

Ea a explicat că schema „nu este bătută în cuie”, ci este adaptată de la pacient, la pacient.

„Eu am inițiat camera de inhalare. Este o sticluță de plastic de care atașezi spray-ul și din care inhalezi din cameră. Știu sigur că îmi ajunge în plămân. Altfel, nu! Eu așa am tratat COVID-ul. Eu sunt pe aceeași schemă de zece ani. Nu de ieri, de azi, de zece ani. Covid-ul este o răceală zdravănă, mai fițoasă așa, un virus un pic mai agresiv, simptomele sunt un pic mai brutale. Trebuie tratat de la primul simptom, intri pe tratament să nu-i dai voie să coboare. Rolul schemei mele este antiinflamator, să limitez răspândirea COVID-ului, să limitez acțiunea lui inflamatorie. Eu așa am tratat Covid, în stilul ăsta. Schema nu este bătută în cuie, o adaptăm la pacient. Schema mea nu are cortizon, dar când e cazul, îl dau”, a declarat pneumologul Flavia Groșan, la Antena 3.