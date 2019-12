Spitalul Floreasca, reacție după ce o pacientă a luat foc în sala de operație: "Dacă în urma acestei cercetări administrative, vor fi evidențiate fapte cu alte conotații vor fi sesizate organele în drept"

Conducerea Spitalului Floreasca a anunțat, duminică dimineață, că a fost înștiințată încă din momentul producerii incidentului despre pacienta care a luat foc pe masa de operații în timp ce se afla pe masa de operație a medicului Mircea Beuran.

Prin vocea medicului Simion Luisa Corina, spitalul a transmis că are loc o cercetare administrativă, iar dacă în urma acesteia vor fi evidențiate nereguli vor fi sesizate organele în drept.

"În cursul dimineții de duminică, 22 decembrie, pacienta în cauză, care prezenta o patologie foarte complexă și gravă, a fost supusă unei reintervenții chirurgicale de urgență, intervenție necesară pentru supraviețuirea pacientei și stabilizarea funcțiilor vitale. Intervenția chirurgicală a fost una complexă, iar în cursul acesteia s-a produs evenimentul nefericit în urma căruia au rezultat arsuri tegumentare. Incidentul a fost rapid gestionat de echipa medicală, intervenția chirurgicală fiind finalizată.

În cursul aceleaiași zile, incidentul a fost adus la cunoștința conducerii spitalului care s-a deplasat în unitate și a demarat o cercetare administrativă pentru a identifica circumstanțele producerii accidentului. În acest sens au fost solicitate și primele declarații ale personalului implicat în incident și au fost păstrate materialele care au legătură cu incidentul. Dacă în urma acestei cercetări administrative, vor fi evidențiate fapte, aspecte cu alte conotații vor fi sesizate organele în drept.

De asemenea, în paralel, se efectuează o verificare și de către Ministerul Sănătății, spitalul nostru punând la dispoziție toate documentele obținute în urma cercetării administrative. În momentul în care cercetarea noastră va fi finalizată, concluziile vor fi făcute public cunoscute", a declarat medicului Simion Luisa Corina.

