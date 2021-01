Florian Bodog, fostul ministru al Sănătății, a comentat, luni seară, în emisiunea Dosar de Politician, modul greoi în care a debutat cea de-a doua etapă a campanie de vaccinare împotriva COVID-19 în România. Acesta este de părere că targetul de 70% nu va fi atins până la toamnă, dacă nu se vaccinează la capacitate maximă, la fel cum se întâmplă în Israel, ceea ce ar putea însemna că mai multe valuri epidemiologice vor lovi.

"E greu să ajunge la 70% în acest an, nu neapărat pentru a traversa pandemia, ci pentru a avea o campanie de vaccinare de succes e nevoie ca populația să fie vaccinată în proporție de 70%. E greu să facem o astfel de vaccinare să ajungem la o asemnea țintă în acest an, în condițiile in care noi nu prea vaccinăm. Noi vaccinăm de luni pana vineri,in cel mai bun caz si eventual maxim 8 ore pe zi", a declarat Bodog.

România, în pericol să ajungă la valul epidemiologic cinci, dacă nu vaccinează suficient

Fostul ministru a declarat că este necesar ca în România centrele de vaccinzare să funcționeze zi și noapte, pentru a atinge targetul.

"Din păcate, dacă nu atingem această acoperire vaccinală de 70%, există posibilitate ca în toate țările din jur, pandemia să fi limitată, în timp ce la noi, să avem un eventual val, 4-5, depinde ce se mai întâmplă pana la monumentul respectiv și ar fi păcat ca după acestă perioadă în care am făcut sacrificii mari, ca omenire, din cauza unei singure țări să...

Este destul de greu să se impună restricții și să izoleze o singură țară, însă se vor lua măsuri împotriva si pentru țările care au probleme la vaccinare.

Trebuie să vaccinăm susținut, nu trebuie să lăsăm nicio secundă garda jos, cred că trebuie să ne luptam sa avem la timp dozele de vaccin în tara și sa vaccinam zi și noapte", a spus ministrul.

Nu atingem targetul de imunizare, în ritmul actual

"Dacă mergem pe cifrele pe care le avem pana la momentul de față, nu avem cum să facem, decât dacă am pune toate centrele de vaccinare în funcțiune, tot ceea ce înseamnă centre de vaccinare, să funcționeze. Însă, din ceea ce am văzut în țară, marea majoritate a acestor centre există doar pe hârtie. Dacă le-am pune toate în funcțiune, dacă platforma de înscriere și call centre-ul ar funcționa non-stop, să putem să-i și aducem pe cei care își doresc la vaccinare, poate că am ajunge la cifrele pe care ni le dorim. Însă, în condițiile în care s-a încheiat prima etapă și sunt centre care nu vor mai vaccina, de luni nu vor mai funcționa, cele care au vaccinat exclusiv personal medical", a mai spus fostul ministru.