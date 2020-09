Generalul Florian Coldea, fostul director adjunct al Serviciului Român de Informații, a fost citat pentru audieri de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), așa-zisa Secție specială, în urma dezvăluirilor făcute de Mircea Negulescu cu privire la presupusa implicare a SRI în dosarul lui Sebastian Ghiță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.