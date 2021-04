Florii 2021. Cele mai delicioase 5 rețete pentru dezlegare la pește

Duminică, 25 aprilie, credincioșii care țin postul Paștelui au dezlegare la pește. De Florii are loc ultima dezlegare din Postul Mare.

Care sunt cele mai delicioase 5 rețete pentru dezlegare la pește

Așadar, iată 5 rețete care să vă inspire pentru pregatirea preparatelor din pește pentru masa de Florii:

Pește cu mămăliguță

Ingrediente: 400 de grame de mălai grișat, 1 lingurițe de sare, 1 linguriță de ulei, 2 căni cu apă. Pentru celor 8 bucăți de pește sunt necesare următoarele ingrediente: 1 lingură de sare, 1 ceașcă de mălai grișat, 400 ml de ulei pentru prăjit și 2 căpățâni de usturoi.

Mod de preparare: Se curăță și se spală peștele, după care se uscucă și se sărează. După aceea se lasă la rece un timp, pentru a-și trage sarea necesră și pentru a se prăji mai ușor. Apoi se dă prin mălai grișat și se pune la prăjit în ulei, la foc potrivit. Când peștele e gata, ne apucăm și de mămăligă, care ar fi de preferat să fie mai moale. Ulterior, se alcătuiesc porțile cu pește, mămăligă și mujdei de usturoi. Pentru un aspect mai frumos putem adăuga ca decor și câteva frunzulițe de pătrunjel.

Crap cu roșii la cuptor

Ingrediente: 500 g muschi de crap, 2 roșii, 6 căței mari de usturoi, condimente pentru pește, sare și ulei.

Mod de preparare: Mai întâi se spală bucata de mușchi de crap, după care se șterge și se porționează la dimeniunile dorite. Apoi, se unge cu ulei și se presară puțină sare și condimente. După acest pas, se adaugă bucățile într-o tavă mare de aragaz. În tavă se asează o hârtie de copt care se va tapeta cu ulei.

După ce am așezat peștele, ne vom ocupa de roșii, pe care le vom spăla în primul rând foarte bine. Apoi le se scoate miezul și se taie cubulețe. Peste roșiile tocate se adaugă usturoiul tocat mărunt, sare și piper. Roșiile se pun în tavă lângă pește și se pune tava la cuptor până când preparatul este gata.

Melcișori cu ton

Ingrediente: 1 pachet foietaj, 300 g măsline, 1 cutie sau 2 de ton în ulei și 4 -5 căței de usturoi.

Mod de preparare: Decongelăm aluatul, amestecăm măslinele cu tonul și usturoi în blender. Întindem pasta de ton peste aluat, rulăm și punem la congelat ruloul pentru cca 1 ora . Din ruladă formată tăiem inele de cca 2 centimetri și le punem la copt într-o tavă tapetată cu hârtie de copt . Le coacem la foc mare.

File de pește la grătar cu cartofi gătiți la abur

Ingrediente: 2 bucăți pește file (merlucius), 0,5 kg cartofi, 1 ardei sau gogoșar roșu proaspat, o lingură ulei de măsline, o lămâie și puțină sare.

Mod de preparare: Peștele se spală bine cu apă rece și se stropește cu suc de lămâie, apoi se presară sare și se lasă apox. 30 min. așa; cartofii se curață și se taie rondele apoi se pun în tigaie care a fost unsă în prealabil cu puțin ulei de măsline împreună cu ardeiul sau gogosarul tăiat felii.

Peștele se prepară în tigaie tip grătar și se lasă 2-3 min pe fiecare parte.

Se servește cald și este o mâncare sănătoasă pentru întreaga familie, se poate găti și pentru copii mici.

Macrou cu legume la cuptor

Ingrediente: 4 pești macrou, curățat și spălat, 2 morcovi, 5 cartofi micuți, 1 ceapă roșie, 1 ardei gras tăiat mic, roșii cherry, o lămâie, 3 linguri de ulei, 1 cană apă / vin alb, sare, piper, cimbru, busuioc și foi de dafin.

Mod de preparare: Am dat sare peștelui, ca între timp cât tai legumele, să își ia gustul de la ea.

Tăiem legumele, cubulețe, feliuțe.

În vasul de yena am pus un pic de ulei după care am așezat legumele tăiate, le condimentez bine după care așez peștele, în cavitatea căruia am introdus jumătăți de feliuțe de lămâie.

Punem restul de ulei deasupra peștelui pentru a nu se usca, punem și apă în vasul nostru, atâta cât să acopere legumele și la cuptor merge acest vas plin, cam 45 min, până când legumele se fierb, iar peștele este gata rumenit.