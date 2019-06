Momente emoționante: Florin Busuioc a revenit pe scenă, la Craiova. Actorul le-a mulțumit medicilor care i-au salvat viața (VIDEO)

Florin Busuioc a jucat din nou, marți seară, la Craiova, în piesa Central Park. La finalul piesei, Busu a stat faţă în faţă cu echipa de medici, asistenți, infirmeri și brancardieri care i-au salvat viața în toamna anului trecut şi le-a mulțumit tuturor pentru ajutor, informează B1 TV.

”Mulțumesc tuturor celor care, pe 6 noiembrie, au luat parte la salvamarea mea. Le mulțumesc din tot sufletul!”, a spus actorul.

