Florin Busuioc, PRIMELE DECLARAȚII după INFARCT! A venit la TV și a povestit tot CE A SIMȚIT în acel moment! Este RĂVĂŞITOR... (FOTO)

Florin Busuioc a făcut primele declaraţii după ce a fost la un pas de moarte.

Actorul a suferit un atac de cord masiv acum două luni, după un spectacol de teatru pe care l-a avut la Craiova, şi a fost internat câteva săptămâni la Spitalul Fundeni din Capitală.

Deşi a urmat perioadă grea de recuperare, celebrul prezentator pare să se simtă mai bine acum și a avut curajul de a veni la TV pentru a povesti clipele cumplite prin care a trecut.

"Busu" spune că nu își aminteşte nimic de la incident, dar mărturiseşte că prietenii i-au povestit totul cu lux de amănunte.

"Nu-mi mai aduc aminte nimic din ziua respectivă. De dimineață am făcut știrile de dimineață, am plecat de Craiova, am jucat, am terminat spectacolul, după mi s-a făcut rău și înțeleg că regizorul m-a întrebat dacă mi-e bine. I-am cerut un calciu, mă simțeam slăbit, el mi-a zis să mergem la spital. M-am dus în cabina mea, am pus mâna pe scaun și căzut am fost. Astea sunt povestirile lor, eu nu-mi aduc aminte", a povestit actorul, într-o emisune TV.

(Foto: Florin Busuioc / Sursa: captură video via spynews.ro)

"N-a fost nici un semn, cred că am fumat cam mult, toată perioada asta, nu mai fumez acum nu mai simt nevoia. Am fumat 40 de ani. A venit echipajul SMURD, a durat cam mult resuscitarea. După aceea a fost bine. A fost un atac de cord masiv, nu unul simplu. Acum eu nu mai știu ce s-a întâmplat, cum sau cum mi-am revenit. Nu-mi aduc aminte exact nici la spitalul din București. Nici nu vreau, până la urmă dacă a fost să fie așa, așa a trebuit să se întâmple. Nety mi-a spus că a avut mare încredere pentru că știa cât pot să duc, știa că sunt luptător. Cred că o să am ceva mai multă grijă de mine, o să mă odihnesc. Asta cu odihna la mine n-a prea funcționat, eram tot timpul în priză. Nu mi-e frică de moarte", a mai spus Florin Busuioc, conform spynews.ro.