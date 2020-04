Florin Călinescu, critici dure la adresa politicienilor: “Îi gâdilăm prea repede când ajung într-o funcție. Sunt cetățeni, dar se văd stăpânii noștri”

Cunoscutul om de televiziune Florin Călinescu a vorbit miercuri seara pentru B1 TV într-o intervenție în direct la emisiunea Dosar de politician, moderată de Silviu Mănăstire, despre implicarea sa în politică, precizând că oamenii așteaptă de la el, nu vorbe, ci soluții.

“M-am întors pentru că din punct de vedere politic am început să construim un drum nou și trebuie să alternez viteza cu care partidul se dezvoltă și oamenii care vin și trebuie să îi așezăm pe căsuțe, pe locul cel mai potrivit, și așa mai departe. Oamenii pe bună dreptate spun: ce faci la televizor știm, ce faci la teatru știm, dacă vrei să faci politică vino cu soluții”, a spus Florin Călinescu.

Acesta a criticat actuala clasă politică despre care a spus că în loc să se comporte ca niște servitori ai poporului, politicienii se văd de fapt stăpânii noștri.

“Îi gâdilăm prea repede când ajung într-o funcție și le spunem domnu’ președinte, domnu’ prim-ministru! Nu, ei sunt cetățeni. Cum a câștigat Zelenski în Ucraina, spunând că sunt servitorii poporului. Nu, ei cred că sunt stăpânii noștri. Atunci m-am hotărât să fac acest lucru”, a mai precizat Florin Călinescu.

Acesta a vorbit și despre tensiunea dintre Guvern și președintele Iohannis creată de protocolul MAI-BOR. În acest sens, Florin Călinescu a precizat că Atât Klaus Iohannis, cât și ministrul Vela poartă o haină mult prea mare “și la propriu, și la figurat”.

“Înainte de toate cetățeanul Iohannis a primit o haină mult prea mare, chiar dacă de la 6 milioane de români. Bravo, pentru acest segment din populație! Să nu uităm că era o spaimă de a nu veni din partea PSD un președinte. Numai că haina e prea mare. Se vede și după cum îi stau hainele pe el în general. Haina de președinte este puțin prea mare, în sensul că nu știe să o poarte. Este o republică prezidențială în capul lui, adică Guvernul este doar de umplutură și din cauza asta o face. Partidul respectiv nu are nici măcar o vertebră în fața cetățeanului Iohannis. Despre nefericitul primar al Caransebeșului, ajuns într-o haină care și pe el stă prost și la propriu și la figurat. Una e să stai la tine în biroul de primar și să spui, adu-mi o cafea, băi pe unde asfaltați, băi pe unde tai copacii! Oamenii ăștia nu fac un efort minim să învețe cum să ai elogință, cum să vorbești, cum să te comporți. Chiar mi-e dor de Carmen Dan la MAI. Era mai simpatică apariția, nu spun că avea o pricepere la vorbit”, a precizat Florin Călinescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.