Florin Călinescu îl ironizează pe Victor ponta, după ce liderul Pro România a declarat, luni, că în PSD nu găsești în total "zece neuroni".

"Zice Ponta ca atunci cand a intrat in PSD erau oameni destepti. Acu’, zice tot el, nu mai strangi 10 neuroni.

Are dreptate. Numai ca in proRomania nu aduni niciunul.

E dottore. Se pricepe", scrie Călinescu pe Facebook.

Amintim că Ponta a afirmat că nu recunoște PSD-ul de azi, spunând că atunci când a devenit el membru, în partid erau intelectuali.

”Acum, dacă îi strângeţi pe toţi de acolo, nu strângeţi zece neuroni, e o debandadă”, a spus Ponta.

