Tragedie la Ocolul Silvic Strâmbu Băiuţ, din județul Maramureș, unde un pădurar a fost omorât miercuri seara de către hoţii de lemne chiar cu arma din dotare.

Acesta fusese sunat și anunțat că doi bărbați veniseră să fure lemne cu căruța. El a pornit pe urmele lor și în urma unei altercații hoții l-au împușcat cu propria armă. Un bărbat care a trecut prin zonă și l-a găsit pe pădurar a sunat la 112, dar din păcate până a venit poliția pădurarul era deja mort.

Florin Călinescu vine cu soluţii RADICALE după ce un pădurar a fost ucis în Maramureş.

"Câteva solutii:

-padurarii sa fie echipati cu arme letale desigur cu examenele necesare.

- padurarii sa fie echipati cu aparatura de filmare.

- padurarii sa circule cu masini de teren, atvuri, elicoptere, salupe de mare viteza.

-padurarii sa aiba statut de jandarmi sau sa fie in echipa cu unul sau doi jandarmi, dupa caz.

- padurarii sa fie remunerati in masura in care isi fac datoria si asigurati pentru viata.

- sotia padurarului sa fie remunerata intr-un cuantum suficient pentru a avea grija de camin si familie.

- in cazul in care padurarul este ucis, ucigasii si statul vor sustine familia decedatului, pana la absolvirea studiilor de catre copiii acestuia. Sotia va primi o indemnizatie toata viata.

-pedeapsa pentru cei care taie padurea in mod nejustificat sa fie incadrata de la 10 la 25 de ani fara posibilitatea eliberarii conditionate.

- pedeapsa pentru cei care ucid sa fie pe viata, fara posibilitatea eliberarii conditionate.

- desigur, padurarii care devin infractori vor fi pedepsiti tot de la 10 la 25", a postat Florin Călinescu.

Bărbatul ucis avea 37 de ani, era căsătorit și avea 3 copii.