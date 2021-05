Florin Cîțu: Accesul pe stadion, la meciurile din cadrul Campionatului European, permis doar persoanelor vaccinate

Florin Cîțu a confirmat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, că accesul pe Arena Naţională, la meciurile găzduite de România, în cadrul Campionatului European, va fi permis doar persoanelor vaccinate împotriva COVID-19.

"Aceasta a fost propunerea pe care am primit-o de la UEFA, ca spectatorii care vor fi pe stadion, sa fie doar persoane vaccinate. Sunt de acord cu ea", a spus Cîțu.

