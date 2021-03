Florin Cîțu: Am cerut Ministerului Sănătății ca până săptămâna viitoare să prezinte un raport al activității desfășurate începând cu luna decembrie,  în vederea pregătirii valului trei al pandemiei (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a anunțat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, că a cerut Ministerului Sănătății să prezinte un raport al activității pe care a desfășurat-o de la începutul mandatului și până acum cu privire la pregătirea pentru cel de-al treilea val al pandemiei de coronavirus.

”Am cerut Ministerului Sănătății ca până săptămâna viitoare să prezinte un raport al activității desfășurate începând cu luna decembrie, în vederea pregătirii valului trei al pandemiei și, bineînțeles, să ne prezinte și care sunt planurile pentru perioada următoare”, a anunțat Cîțu.

