Florin Cîțu: Am văzut că oamenii s-au relaxat foarte mult și nu este momentul. Dacă nu vrem să avem alte restricții, depinde doar de noi (VIDEO)

Florin Cîțu a vorbit miercuri seară, în emisiunea "Bună, România!", de la B1 TV despre relaxarea nepermisă în rândul cetățenilor, în ceea ce privește măsurile sanitare împotriva pandemiei. Premierul a spus că menținerea actualelor relaxari depinde de fiecare cetățean.

"Am văzut în ultimul timp ca oamenii s-au relaxat foarte mult și nu este momentul. Am văzut oameni pe strada fără masca. Trebuie să continuăm să purtam masca pe stradă, în spatii publice. Dacă nu vrem să avem alte condiții de restricționare, depinde doar de noi. Când am relaxat și am deschis școlile și s-au relaxat condițiile pentru restaurante, am spus foarte clar “depinde de noi să respectăm regulile sau va trebui să revenim la situația dinainte", a spus Cîțu.

Întrebat dacă este necesară menținerea interzicerii circulației pe timp de noapte, Cîțu a afirmat că aceasta este una dintre cele mai eficiente moduri de a opri petrecerile.

"Este nevoie [n.r. de restricționarea circulației după ora 23:00]. A funcționat foarte bine. Evită petrecerile nocturne. Toate țările fac acest lockdown noaptea, multe de la ora 8:00 seara", a spus prim-ministrul.