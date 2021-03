Florin Cîțu: Am văzut deja foarte, foarte mulți oameni care sunt relaxați și nu mai poartă mască în spațiul public. Nu putem să ne permitem așa ceva / Apel la șeful MAI (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a atras atenția asupra faptului că nu este momentul ca oamenii să se relaxeze și să renunțe la a mai respecta măsurile de protecție împotriva noului coronavirus. Prezent, miercuri, la Spitalul Universitar din Capitală, acolo unde a fost vaccinată persoana cu numărul un milion din România, șeful Guvernului a spus că a observat pe stradă din ce în ce mai multe persoane care nu mai poartă masca de protecție.

”Campania de vaccinare merge bine. Suntem în Europa în top și ne asigurăm că va rămâne așa. În același timp, trebuie să readuc aminte că dacă vrem o campanie de vaccinare de succes și vrem să scăpăm de pandemie, trebuie să păstrăm în continuare, să respectăm toate regulile impuse – purtatul măștii în spațiul public. Am văzut deja foarte, foarte mulți oameni care sunt relaxați și nu mai poartă mască în spațiul public. Este foarte important să purtăm mască”, a declarat prim-ministrul.

Astfel, Florin Cîțu a spus că îi va discuta cu ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, astfel încât ”mai mulți lucrători ai MAI care să-și facă treaba”.

”Fac un apel și la Ministerul Afacerilor Interne, o să vorbesc cu domnul Lucian Bode, să mă asigur că vom avea mai mulți lucrători ai MAI care să-și facă treaba. Văd peste tot, și pe stradă, am mers și cu metroul și văd oameni care nu poartă mască. Nu putem să ne permitem așa ceva în acest moment, nu ne putem relaxa”, a mai declarat Florin Cîțu.

