Restricțiile anti-COVID-19 nu vor fi ridicate, dacă Guvernul nu va reuși să atingă pragul de vaccinare al populației, de 5 milioane de persoane până la data de 1 iunie, atenționează Florin Cîțu. Premierul a făcut anunțul în cadrul conferinței de presă susținute miercuri, la Palatul Victoria.

„Nu le vom ridica, vom merge mai departe (n.r. - cu restricțiile), așa cum e situația acum, dar eu nu cred (n.r. - că este cazul). Dorința românilor e mai mare ca orice, să revenim la normalitate", a declarat premierul Florin Cîțu.

