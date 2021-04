Florin Cîțu: Avem nevoie de o nominalizare pentru Ministerul Sănătății. E nevoie de o conducere stabilă, de cineva care să fie în această luptă cu pandemia (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, luni, că așteaptă o propunere pentru funcția de ministru al Sănătății din partea USR PLUS, subiniind că este nevoie de stabilitate în acest minister, mai ales în contextul pandemiei de coronavirus.

”Avem nevoie de o nominalizare pentru Ministerul Sănătății. Este foarte important să continuăm. Ministerul Sănătății are nevoie de o conducere stabilă, de un ministru, nu doar un ministru interimar, de cineva care să fie în această luptă cu pandemia. Avem în continuare nevoie de mai multe paturi la ATI. Este nevoie de responsabilitate în actul de guvernare. Așteptăm și sunt sigur că vom primi în cel mai scurt timp un ministru competent care să facă față acestei situații”, a declarat Florin Cîțu, la finalul ședinței conducerii PNL.

Referitor la situația pe care a găsit-o la Ministerul Sănătății, unde asigură conducerea interimară, Florin Cîțu a precizat: ”Mă voi uita la toate documentele care au fost emise în ultima perioadă pentru că deja avem două documente sau trei, unul dintre ele în afara cadrului legislativ, altele au fost publicate în Monitorul Oficial – înțeleg că avem o problemă cu documente publicate cu numere de telefon, ceea ce este o nebunie. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat în ultimele patru luni cu aceste documente. Voi investiga orice situația atât timp cât sunt acolo”.

Potrivit unor surse B1.ro, premierul ar fi declarat în ședința liberalilor că ce a găsit la Ministerul Sănătății este ”îngrozitor”.

