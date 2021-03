Florin Cîțu: Avem nevoie să creștem urgent numărul de paturi de ATI la 1.600 cel puțin, în perioada următoare. Ministerul Sănătății are resurse. Numărul de paturi scăzuse de la începutul anului până acum (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a insistat, marți, într-o conferință de presă de la Craiova, asupra necesității creșterii numărului de paturi de terapie intensivă pentru pacienții cu COVID-19. Șeful Guvernului a cerut la mfinalul săptămânii trecute ca autoritățile competente să găsească soluții pentru ca numărul de paturi de ATI, la nivel național, pentru pacienții cu coronavirus să fie de cel puțin 1.600 în perioada următoare.

Cîțu spune că a făcut acest apel în condițiile în care sunt situații unde manageri de spitale au decis scăderea numărului de paturi ATI de la începutul acestui an.

”Am fost la întâlnirea CNCCI duminică, iar informațiile pe care le-am avut atunci nu au fost foarte bune. Numărul de paturi de ATI scăzuse de la începutul anului până acum și am spus foarte clar că nu vreau să văd acest lucru. Unii manageri de spitale au decis să reducă numărul de paturi în ATI.

Am cerut foarte clar și urgent să crească numărul de paturi la 1.600. Știu că Ministerul Sănătății a avut ieri întâlniri pe această temă. Avem nevoie să creștem urgent numărul de paturi de ATI la 1.600 cel puțin, în perioada următoare, ca să ne asigurăm că nu vom avea probleme. Nu lipsesc resursele. Toate ministerele și mai ales Ministerul Sănătății are resursele necesare pentru a crește numărul de paturi”, a spus Florin Cîțu.

”Vom face față și de data aceasta”, a dat asigurări prim-ministrul care a făcut apel la mobilizare din partea personalului medical.Sunt pozitiv COVID. Ce trebuie să fac? Care este procedura în martie 2021

”Trebuie să ne aducem aminte că încă gestionăm o situație complicată. Avem o campanie de vaccinare care ne ajută să ieșim mai repede din această perioadă de criză și avem încă o pandemie pe care trebuie să gestionăm. Suntem deja în valul trei. Fac apel la toți medicii și la tot personalul de specialitate să fie atenți și să-și aducă aminte că am trecut împreună printr-o perioadă mult mai dificilă. Vom face față și de data aceasta. Resursele sunt acolo”, a mai declarat Florin Cîțu, care a insistat și asupra faptului că este extrem de important ca oamenii să respecte în continuare regulile de protecție sanitară.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.