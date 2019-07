Ștergerea a 90% din datoria Cubei către România ar fi fost aprobată în ședința de Guvern de miercuri (VIDEO)

Într-un document aprobat în şedinţa de Guvern de miercuri scrie clar că oferta pe care a făcut-o România Cubei în decembrie 2018 a fost de ştergere a 90% din datorie, şi doar 10% din datorie să fie schimb comercial, a precizat senatorul PNL, Florin Cîțu, într-o intervenţie la B1 TV, în care şi-a completat o serie de afirmaţii postate pe Facebook cu câteva ore înainte.

Întrebat dacă Eugen Teodorovici ar fi spion rus, Florin Cîțu a precizat că: "Avem foarte multe indicii care arăta în această direcţie".

El a făcut referire, în primul rând, la faptul că Eugen Teodorovici este guvernator în Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale de Investiţie (BII). Însă el a făcut referire şi la un document aprobat în şedinţa de Guvern, de miercuri.

"Acolo scrie clar că oferta pe care a făcut-o România Cubei în decembrie 2018 (...) a fost de ştergere a 90% din datorie, şi doar 10% din datorie să fie schimb comercial.

Vă daţi seama că dacă se şterg 90% din datorie şi doar 10% rămân, ce leac poţi să iei cu 200 de milioane de euro?"

În continuare, senatorul a precizat că, de fapt, în toate aceste negocieri dintre România şi Cuba ar fi fost implicată şi Rusia, prin intermediul Băncii Internaţionale de Investiţii - controlată chiar de ea.

"Această discuţie, cu ştergerea datoriei, a început în 2014, tot cu Banca Internaţională de Investiţii, tot la Havana, o delegaţie a Ministerului Finanţelor Publice, împreună cu delegaţia a Băncii Internaţionale de Investiţii, acolo au început discuţiile. Imediat după aceea, România a refăcut acordul cu această bancă, apoi Teodorovici s-a pus guvernator şi de acolo totul a pornit. Până în 2018, când iarăși coincidenţă, (...) tot Eugen Teodorovici şi Băncii Internaţionale de Investiţii, controlată de Kremlin".

Referitor la presupusul "leac pentru cancer" vehiculat de PSD pentru a explica decizia legată de datoria Cubei, Florin Cîțu a precizat că sunt "poveşti".

"Cine vrea să creadă că există un leac pentru cancer în Cuba când ai miliarde de investiţii în Elveţia, şi în Statele Unite, şi pentru ceva neomologat, mi se pare fascinant. Mi se pare că Eugen Teodorovici îşi bate joc de romani. Şi Eugen Teodorovici, şi ministrul Sănătăţii. Să vii cu astfel de poveşti, în 2019 (...)

În documentul oficial, publicat de Ministerul Finanţelor Publice, spune foarte clar că, de aceea este şi Dăncilă implicată, ofertă cu care a plecat în Cuba în decembrie n-are nicio legătură cu cancerul, n-are legătura cu nimic".

Declaraţiile senatorul Florin Cîțu au venit după ce ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, a precizat că în 2018 s-a dus în secret în Cuba, împreună cu ministrul Sănătăţii, pentru a negocia mai multe leacuri anticancer descoperite de cubanezi. Acestea urmând a fi primite la schimbul ştergerii datoriei de 1,5 miliarde de dolari pe care Cuba o are faţă de România.

