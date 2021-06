Florin Cîțu: Campania de vaccinare dă rezultate. Avem un număr din ce în ce mai mic de persoane care sunt testate pozitiv, avem un număr mai mic de persoane la ATI (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu spune că numărul scăzut de cazuri de COVID-19 înregistrat zilnic în România, precum și faptul că în secțiile de terapie intensivă de la nivel național sunt internați tot mai puțini pacienți infectați cu coronavirus arată că vaccinarea anti-COVID-19 dă rezultate.

Întrebat, sâmbătă, într-o conferință de presă, la Sibiu, dacă consideră că ritmul campaniei de vaccinare este unul bun și dacă măsurile de relaxare programate pentru 1 iulie rămân valabile, Florin Cîțu a răspuns: ”Măsurile de relaxare de la 1 iulie le știm deja. Campania de vaccinare, din punctul meu de vedere, trebuie văzută prin filtrul a ceea ce se întâmplă cu pandemia în România, astăzi. Vedem că avem un număr din ce în ce mai mic de persoane care sunt testate pozitiv, avem un număr mai mic de persoane la ATI. Toți acești indicatori arată că această campanie de vaccinare a dat rezultate. Ritmul se accelerează sau se reduce în funcție de ce se întâmplă cu pandemia. Dacă ne uităm la cum reacționează populația, vedem că această campanie are succes. Am încredere că vom ajunge și la celelalte cifre în perioada următoare. (...) Lucrurile merg în direcția bună. Nu mă îngrijorează. În iarnă, când m-a îngrijorat ceva, am cerit imediat mai multe paturi la ATI, sunt foarte atent la toți acești indicatori”.

Sâmbătă, Florin Cîțu are programată la Sibiu și o întâlnire cu reprezentanții cultelor pentru a discuta despre campania de vaccinare.

”Trebuie să ducem vaccinul în zona rurală și pentru asta o să mă văd cu reprezentanții cultelor”, a mai spus prim-ministrul.

De la începutul campaniei naționale de imunizare, în România au fost vaccinate 4.531.945 de persoane, dintre care 393.989 au primit prima doză de ser, iar 4.137.956 au îndeplinit schema completă de imunizare, potrivit raportării de vineri a Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților privind Vaccinarea anti-COVID-19.