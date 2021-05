Florin Cîțu: Campania de vaccinare este de succes. Presiunea pe spitale s-a redus și suntem mai aproape de revenirea la normalitate. De la 1 iunie vor exista relaxări pentru toți românii (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, marți, după vizita la un centru de vaccinare anti-COVID-19 din Satu Mare, că toate datele arată un succes al campaniei de vaccinare.

„Lucrurile merg foarte bine și aici. Între timp, am primit și vestea bună în ceea ce privește Bucureștiul. De astăzi, suntem sub 1,5 la mie rată de infectare, ceea ce înseamnă că această campanie de vaccinare este de succes. Singurul lucru major care s-a modificat în ultima lună a fost această campanie de vaccinare. Este singurul element nou care explică evoluția ratei de infectare în România. Vedem o scădere semnificativă în toată țara, ceea ce înseamnă că și presiunea pe spitale s-a redus și suntem mai aproape de revenirea la normalitate”, a spus Florin Cîțu.

Premierul a subliniat în acest context, că nu există niciun motiv ca ținta de 5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie să nu fie atinsă.

„Am discutat și astăzi despre accelerarea campaniei de vaccinare, avem dozele necesare și nu avem nicio scuză pentru a nu atinge ținta de la 1 iunie pentru a face un pas important în a reveni la nornalitate”, spune premierul.

Întrebat de ce relaxările nu se decid în funcție de rata de vaccinare din fiecare zonă, Cîțu a răspuns: ”Încă nu vorbim despre cum se vor lua aceste măsuri și cum vor fi ele implementate. În acest moment, discutăm mai multe scenarii. Ceea ce este important de înțeles pentru toți românii este că de la 1 iunie vor exista relaxări pentru toți românii, indiferent de zona în care sunt”.

