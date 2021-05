Florin Cîțu candidează pentru conducerea PNL: Partidul are nevoie de un suflu nou, de o conducere care să vină cu elemente de noutate, dar să ducă mai departe tradițiile și principiile liberale (VIDEO)

Florin Cîțu și-a anunțat duminică dimineața candidatura pentru șefia Partidului Național Liberal, înainte de ședința Consililului Național al Partidului, într-o scurtă conferință de presă. În cursă mai este și Ludovic Orban.

"Am decis să ma înscriu în competiția pentru președinția Partidului Național Liberal. Le mulțumesc liderilor politici puternici din PNL care au crezut în mine și mă susțin și fac parte din echipa mea. Sunt liberat convisn, un om care am trăit toată viața după principiile liberale. Doar liberalismul salvează România. PNL are nevoie de un suflu nou, de o conducere care să vină cu elemente de noutate, dar să ducă mai departe tradițiile și principiile liberale. Mă voi asigura că PNL va fi cel puțin 8 ani la guvernare. Vă spun că voi câștiga, nu există altă variantă și vă invit și pe voi, colegi liberali, să faceți parte din echipa câștigătoare", a spus premierul.

