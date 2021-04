Premierul Florin Cîţu va susţine sâmbătă, la ora 11:00, declaraţii de presă la Palatul Victoria.

"Agenția de rating Standard & Poor`s a păstrat ratingul de țară, dar a modificat perspectiva economiei României de la negativ la stabil. Eroii sunt companiile private, antreprenorii, ei au dus greul și cu care m-am consultat de foarte multe ori pentru a lua cele mai bune decizii. Fără încrederea lor nu reușeam. Pentru toate acestea le mulțumesc. Realizarea este importanta pentru că vine în contextul celei mai grele crize economice și de sănătate din ultimii 100 de ani. Această coaliție de guvernare, condusă de PNL, alături de UDMR și USR-PLUS, cu un premier liberal, politică liberală, a reușit ce n-au putut sa facă guvernele anterioare în creștere economică.

Am câștigat clar încrederea instituțiilor internaționale si a investitorilor străini. AM reușit să reducem deficitul bugetar, sa avem venituri mai mari la buget, să stabilizam economia și, așa cum am promis nu am introdus nicio taxă nouă și nici nu am mărit unele existente.", a spus premierul.

