Florin Cîțu: Dacă economia României are o performanță foarte bună anul acesta, atunci pensiile vor crește mai mult (VIDEO)

Florin Cîțu a explicat, joi, într-o conferință de presă, că pensiile vor crește mai mult decât s-a estimat, dacă economia României va performa anul acesta.

"Pensiile vor creste cu rata medie anuală a inflației, aici este o garanție, la care se adaugă cel mult 50 % din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut real. Deci este o garanție că vor crește cu rata inflației și cu cel mult 50% din creșterea câștigului. Cu cât vor creste vom vedea anul viitor. Dacă economia României are o performanță foarte bună anul acesta, atunci pensiile vor creste mai mult", a spus prim-ministrul României.

Întrebat despre funcționalitatea softului pentru recalcularea pensiilor, Cîțu a răspuns: "Știu ca în PNRR este inclus un întreg capitol de digitale a ANOFM".

