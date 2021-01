Florin Cîțu: Dacă păstrăm tendinţa descendentă de infectări, putem redeschide şcolile din 8 februarie (VIDEO)

Primul ministru al României, Florin Cîțu, a declarat, miercuri, la finalul ședinței de guvern, că în cazul în care se păstrează tendinţa descendentă de infectări cu noul coronavirus, se pot redeschide şcolile din 8 februarie.

„Am avut o discuţie şi cu domnul Kelemen Hunor şi cu domnul Dan Barna. Da, şi eu vreau să fie redeschise şcolile şi restaurantele. Dacă nu va fi problema asta pe sănătate, acestea vor fi redeschise (...) Personal cred că trebuie să facem eforturi pentru ca şcoala să fie deschisă cât mai repede. Până acum am văzut că a scăzut numărul infectărilor şi am ajuns la un număr confortabil (...) Dacă se menţine şi păstrăm această tendinţă descendentă, putem să deschidem şcolile pe 8 februarie. Dar, repet trebuie reduse efectele pandemiei”, a afirmat acesta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.