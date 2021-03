Florin Cîțu: Dacă se păstrează calendarul de livrare a vaccinurilor, vom putea vorbi de vaccinarea a 10 milioane de cetățeni în luna august în loc de luna septembrie (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, luni, că dacă se va păstra actualul calendar de livrare a dozelor de vaccin anti-COVID-19, România ar putea avea 10 milioane de cetățeni imunizați în luna august, nu în luna septembrie, așa cum se estima până acum.

Fllorin Cîțu, noi precizări despre campania de vaccinare anti-COVID-19 din România

Referindu-se la noile măsuri de restricție care au intrat în vigoare, duminică, și care se stabilesc în funcție de rata de incidență a cazurilor din fiecare localitate, șeful Guvernului a declarat că sunt măsuri unice la nivel european.

”Aceste măsuri sunt unice în Europa pentru că ele depind de gradul de incidență. În toată Europa, astfel de măsuri sunt luate unitar, pentru întreaga țară. În România, sunt luate în funcție de gradul de incidență, tocmai pentru că știm că există deja în societate o oboseală după un an de zile în care am combătut această pandemie, dar încă nu am trecut. Este nevoie de încă un efort ca să trecem peste această perioadă. Am luat aceste măsuri pentru a încetini gradul de răspândire a virusului și pentru a ne permite să accelerăm campania de vaccinare. În luna aprilie, vom avea în plus 4,5 milioane de doze de vaccin, vom crește numărul de persoane vaccinate la 100.000 zilnic și față de planul inițial, dacă acest calendar de livrare a vaccinurilor se păstrează, vom putea vorbi de vaccinarea a 10 milioane de cetățeni în luna august în loc de luna septembrie. Am avansat lucrurile cu o lună. Totul depinde de noi, să mergem să ne vaccinăm”, a spus Florin Cîțu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Noi restricții de circulație în România

Ce au văzut medicii de pe ambulanţă când au ajuns acasă la Cornelia Catanga, iar cântăreaţa încă mai trăia

Duminică au intrat în vigoare noi restricții. Măsurile sunt stabilite în funcție de rata incidenței cazurilor de coronavirus din fiecare localitate în parte.

Astfel, în localitățile unde rata infectărilor este mai mare de 4 la mia de locuitori, în weekend, magazinele se închid la ora 18.00, iar circulația în afara locuinței sau gospodăriei nu mai este permisă după ora 20.00, în lipsa unor motive serioase.

În zonele în care sunt mai mult de 7,5 cazuri de infectare la mia de locuitori aceste reguli se aplică și în restul zilelor săptămânii.

Între timp, campania de vaccinare continuă, la nivel național. Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, în ultimele 24 de ore, în România au fost vaccinate aproape 55.000 de persoane.

Astfel, din 27 decembrie 2020, când a început campania națională de imunizare, și până acum, la nivel național, au fost vaccinate 1.939.484 persoane, dintre care 965.813 cu prima doză și 973.671 cu ambele doze de ser.