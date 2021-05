Florin Cîțu: De marți putem să vaccinăm și adolescenții. Îi încurajez pe părinți să ia cea mai bună decizie pentru copiii lor (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu participă, luni, la evenimentul de începere a lucrărilor pentru Programul Național de Suport destinat copiilor în contextul pandemiei COVID-19 – ”Din grijă pentru copii”. Cu această ocazie, șeful Guvernului a anunțat că de marți începe vaccinarea adolescenților și i-a îndemnat pe părinți să accepte imunizarea acestora.

Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a autorizat, vineri, folosirea vaccinului anti-COVID-19 produs de Pfizer - BioNTech și în cazul copiilor cu vârste între 12 și 15 ani.

„Copiii au suferit foarte mult, au fost izolat de colegi, de prieteni. Programul a fost făcut special pentru a se uita la această stare emoțională, să vedem ce putem face și cum putem să-i ajutăm. Îmi pare bine că s-a materializat acest program.

Avem o campanie de vaccinare în derulare. De mâine putem să vaccinăm și adolescenții. Îi încurajez pe părinți să ia cea mai bună decizie pentru copiii lor. Trebuie să avem cât mai multe persoane vaccinate pentru a trece de pandemie.

Am pe masă soluții la această problemă. Suntem printre primele țări și cred că mai sunt câteva premiere. Nu știu dacă sunt prea multe programe guvernamentale în care se vorbește despre inteligența emoțională. Cred că e o pemieră și vreau să văd în ce direcție o să mergem. La fel, programul guvernamental care vorbește despre anxietate, despre depresie la copii, lucruri pe care poate și noi în societate le-am ascuns. Trebuie să le aducem în prim-plan și-mi pare bine că avem curajul să facem un program guvernamental care să se ocupe de această problemă, care a fost accentuată în această perioadă.

Foarte multe concluzii vor trebui să fie implementate prin programe în Ministerul Muncii. Avem și susținerea domnului președinte.

Suntem aici din grijă pentru copii, pentru că ei sunt viitorul nostru", a declarat premierul Florin Cîțu.

